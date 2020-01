El nuevo tráiler de The New Mutants ya está aquí

A pesar de que The New Mutants fue anunciada hace más de dos años, gracias a un nuevo tráiler, parece que 20th Century Fox y Disney por fin están listos para lanzar esta película en los cines, aunque todavía no contamos con una fecha de estreno.

El día de hoy, como ya se sabía, se liberó un nuevo tráiler de The New Mutants, la última película de los X-Men bajo la completa producción de 20th Century Fox. Esta cinta contará con elementos que la diferenciarán de la serie original de los mutantes, debido a que estará enfocada más en los aspectos de horror que pueden causar estos personajes y su habilidades.

El tráiler nos muestra más de la historia, personajes principales y los aspectos de horror que atormentaran a los mutantes. Sin más que decir, aquí te dejamos el nuevo adelanto.

Vía: 20th Century Fox