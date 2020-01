El artista de Silent Hill 2 y 3 está trabajando en un proyecto secreto

Masahiro Ito, artista responsable por el arte de Silent Hill 2 y 3, ya se encuentra trabajando en su siguiente proyecto. Lamentablemente, por el momento este desarrollo aún es un secreto y no ha podido revelar más detalles, sin embargo, en su comunicado, desea que este juego no sea cancelado.

Masahiro Ito trabajó en el Silent Hill original de 1999 como un diseñador de monstruos y de fondos. Uno de los juegos más recientes en los que trabajó fue Metal Gear Survive como creador en 2018. Actualmente es un artista freelance y ya no tiene una posición estable en Konami.

Aunque no sabemos con exactitud a qué nuevo proyecto se refiere, desde hace un par de meses existe el rumor de que Konami desea crear un nuevo Silent Hill con la ayuda de Hideo Kojima, así que existe la posibilidad de que Masahiro Ito se una a este equipo. Sin embargo, por el momento ninguno de los supuestos involucrados a mencionado algo al respecto.

I'm working on a title as a core member. I hope the title won't be cancelled.

— 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) January 4, 2020