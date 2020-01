La música de NieR ha llegado a las plataformas de streaming

Square Enix ha despertado con el pie derecho y ha liberado varios soundtracks de la serie de NieR en diferentes plataformas de streaming. Esta propiedad es considerada como una de las mejores de la compañía japonesa; sin embargo, una de las características menos comentadas es la destacada banda sonora de los juegos, así que esto es una gran manera de experimentar más este magnífico aspecto.

Este lanzamiento incluye 132 canciones divididas entre el ost de NieR: Automata, una selección de pistas inéditas, una colección de piano y algo llamado “15 Nightmares and Arrange Tracks“, y finalmente, la colección Nier Gestalt y Replicant completan el conjunto. Cabe señalar que la selección de piezas musicales puede variar dependiendo de la región.

Esta anuncio sólo ha logrado una cosa: hacer que los rumores de un nuevo juego de NieR para este año sean mayores. Como sabrán, 2020 representa el décimo aniversario de la serie, y Square Enix y Platinum Games se están preparando para sorprender al público con un anuncio durante este año.

[Alert]#NieR soundtrack and music collections are now available on streaming platforms! ?

(Streaming service & track availability may vary per region) pic.twitter.com/YRVb6IoIiF

— NieR:Automata (@NieRGame) January 10, 2020