¿Un nuevo anime de Digimon está en camino?

Digimon es uno de los animes para añorados por muchos. Las aventuras de las primeras dos series fueron algo mágico para varios de nosotros. Próximamente se estrenará la película Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna en Estados Unidos, y tal parece que un error indica que veremos el regreso de los niños elegidos a la pantalla chica.

Last Evolution Kizuna llegará a los cines de nuestro vecino del norte el próximo 25 de marzo, y ya se pueden adquirir los boletos por medio del sitio Fathom Events. Muchas personas se dieron cuenta que en esta página aparece un mensaje que sin duda ha causado emoción en la comunidad.

Announcement?: The DigiDestined will return to the big screens across the U.S. in a one-night-only event! Toei Animation and Fathom Events present DIGIMON ADVENTURE: LAST EVOLUTION KIZUNA in select theaters on March 25, 2020 in Japanese w/ ENG sub! #DigimonKizuna pic.twitter.com/fYgqOi9tUM

