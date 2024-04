Hoy en día, vender una entrada ya no es suficiente para los cines. Mantener una de estas instalaciones cuesta mucho dinero, por lo que constantemente vemos productos conmemorativos que los fans pueden adquirir por un precio adicional. Uno de los más famosos es la icónica palomera. Ahora, se ha revelado que SUGA Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL contará con una de estas, y aquí te contamos todos los detalles.

SUGA Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL, similar a The Eras Tour, es una película que nos muestra un concierto, en esta ocasión, el de Suga. Para todos los fans de BTS que irán al cine, se ha revelado que Cinépolis tendrá una exclusiva palomera que podrás conseguir por $150 pesos, y estará a la venta a partir del próximo 10 de abril. Esto fue lo que comentó Antonio Arellano, director de nuevos negocios de Ping Solutions, al respecto:

“En esta ocasión, la inspiración proviene del mismo look and feel de los conciertos, la idea es que el público tenga una experiencia como si estuviera con su palomera en el concierto, que sus fans tengan en sus manos un recuerdo que atesorarán durante años”.

Ping Solutions es una compañía mexicana con un reconocimiento internacional, la cual se ha ganado la atención del público por sus palomeras. Te recordamos que SUGA Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL es una experiencia cinematográfica, que marca la culminación de la gira mundial del artista de Corea del Sur, y llegará a los cines la próxima semana.

SUGA Agust D TOUR 'D-DAY' THE FINAL, así como su palomera, estarán disponibles el 10 de abril en Cinépolis.

Nota del Editor:

El negocio de las palomeras y vasos coleccionables siempre ha estado presente, pero en los últimos años se ha convertido en algo muy éxito. Conozco personas que luego no ven ciertas películas, pero tienen sus correspondientes productos coleccionables, y no faltan aquellos que revenden estos productos a precios elevados.

