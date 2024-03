Square Enix habla sobre el posible remake de Chrono Trigger

Desde su lanzamiento en 1995, Chrono Trigger ha sido venerado como uno de los mejores juegos de rol (RPG) de todos los tiempos. Su cautivadora historia, personajes memorables, sistema de batalla innovador y música épica lo convirtieron en un clásico instantáneo que sigue siendo amado por los jugadores hasta el día de hoy. Eso nos lleva a que año con año los fans le piden constantemente a Square Enix hagan una secuela o remake, y para sorpresa de muchos, ya han respondido.

Yoshinori Kitase, quien este momento está dando entrevistas por Final Fantasy VII Remake, ha platicado sobre el tema en My Perfect Console, un podcast de videojuegos. Lugar donde él ha hecho la pregunta directo a los fans, la cual les dice de qué manera les gustaría ver este regreso del videojuego. Teniendo tres opciones: la primera sería un port, la segunda un remaster de tono gráfico o lo más ambicioso, ir por el camino con lo que se hizo en el regreso de Cloud y Sephiroth.

Algo que vale la pena mencionar, es que se nombraron proyectos en específico que podrían funcionar, ya que les ha gustado lo que Nintendo y Grezzo hicieron en The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Switch. Sin embargo, por ahora solo se trata de comentarios y peticiones, no significa que vaya a pasar pronto. Después de todo siguen ocupados, pero con lo que será la tercera parte de Final Fantasy VII, el cual seguramente no veamos hasta el 2028.

Además, la influencia de Chrono Trigger se extiende más allá del mundo de los videojuegos, con referencias y homenajes que aparecen en películas, programas de televisión y otros medios de entretenimiento. Su legado perdura en la nostalgia de aquellos que lo jugaron en su juventud y en el respeto que sigue generando entre los jugadores más jóvenes que descubren sus encantos por primera vez.

Por ahora, solo se puede jugar legalmente el original mediante Steam.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: Sería muy cool tener de vuelta este clásico, dado que no lo hemos visto en consolas actuales ni de pasada generación en forma de port. Y lo más raro, es que su secuela sí salió por alguna razón, hasta con el episodio extra que se creía perdido para siempre.