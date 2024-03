505 Games cierra tres de sus oficinas en Europa

De momento 505 Games se encuentra en un proceso de reestructuración, y eso significa que han tenido que cerrar algunas de sus oficinas en Milán hace no mucho, lo que tuvo por consiguiente el despido de algún grupo de empleados que ya no le son útiles a la compañía. Sin embargo, las cosas no se terminan ahí, y Europa seguirá afectada en otros países que se pueden considerar como vitales para la venta y relaciones públicas.

Se confirma que las oficinas de Alemania, España y Francia se declaran como cerradas oficialmente, aunque no se han afectado realmente puestos que tengan que ver con desarrollo, sino más por el lado de marketing, relaciones y comunidad en el idioma de dicha región. Y si bien no se va tanta gente como se podría pensar, hablamos de poco más de 10 personas, es posible que la presencia sea menor y la distribución se llevará a cabo mediante otros métodos.

Con eso en mente, algunos se han preocupado por los próximos juegos que se encuentran en camino, entre ellos la segunda parte de Control, Assetto Corsa 2 y Project Iron. Sin embargo, como son temas de marketing y demás, es posible que no haya ningún tipo de problema. No obstante, preocupa que la industria sigue en movimientos constantes de llevar a cabo despidos, y eso lo estamos viendo con PlayStation, Microsoft, entre otros.

