Dan a conocer mala noticia con GTA VI

Estas últimas semanas han sido de constantes rumores en relación a Rockstar Games, dado que poco a poco va saliendo información de su siguiente gran producción, Grand Theft Auto VI, el cual ha pasado por un proceso difícil de desarrollo, empezando con una filtración de a mediados de 2022. Y ahora, un insider que conoce bastante del tema, tiene malas noticias para quienes esperan el juego en todas las plataformas.

El usuario conocido como Tez2, ha mencionado a la gente que el juego no verá la luz del día en consolas y PC al mismo tiempo, dado que se habla de que aún no se encuentra la optimización correcta para poder hacerlo correr de manera estable. La idea era lanzarlo para todo el público, lo cual tuvo un cambio de planes en este proceso de desarrollo, y no se menciona cuánto va tardar en llegar a lugares como Steam.

He escuchado de varias fuentes que los desarrolladores esperan que se produzca el lanzamiento de VI para PC después de citar que se necesita más tiempo. Con suerte, será un retraso de unos meses.

Vale la pena mencionar, que esto no sería una sorpresa, dado que los juegos de Rockstar Games suelen llegar primero a las consolas y después tener el respectivo port en la computadora, algo que pasó con su último gran hit, Red Dead Redemption 2. Entonces, algo tan grande como GTA VI no podría llegar con mala optimización, dado que sus creadores siempre se fijan en la atención al detalle.

Según lo mencionado por el CEO de Take Two, el año fiscal de 2024 será grande para la empresa, por lo que es lógico pensar en un tráiler próximo para tan esperado videojuego, pues en teoría el lanzamiento sería en 2024 o en los primeros tres meses de 2025. Rockstar Games no suele presentar sus juegos en convenciones de videojuegos, entonces cualquier día del año podrían liberar el primer avance.

Vía: Dexerto

Nota del editor: Definitivamente los rumores de este juego van creciendo más y más, y es posible que la propia Rockstar Games sienta la presión de volver a revolucionar los videojuegos. Esperemos que el producto final al menos cumpla como algo decente.