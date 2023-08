Escritor de Red Dead Redemption abandona Rockstar Games

Parece que uno de los escritores veteranos de Rockstar Games está dejando silenciosamente el estudio después de 16 años. Según su perfil de LinkedIn, el escritor Michael Unsworth, quien trabajó en ambos Red Dead Redemption y su secuela, Red Dead Redemption 2, está dejando su puesto de “vicepresidente de escritura” en el estudio. El cambio en su perfil de LinkedIn fue señalado por primera vez por un usuario de GTAForums.

Unsworth no tiene presencia en Twitter y no ha compartido públicamente la razón de su partida en LinkedIn, por lo que los fanáticos de su trabajo solo pueden especular sobre el motivo detrás de su salida. Los únicos detalles destacables en la cuenta de LinkedIn de Unsworth son actualizaciones tanto en su historial laboral como en su biografía que reflejan el cambio. Ahora su biografía describe su tiempo en Rockstar en pasado:

“Mike es un escritor consumado que pasó más de 16 años trabajando para Rockstar Games como líder creativo en algunas de las franquicias de videojuegos más aclamadas y exitosas en términos comerciales de todos los tiempos, en particular Grand Theft Auto y Red Dead Redemption“, dice la sección de biografía actualizada. “Tiene una comprensión profunda de la narrativa interactiva, el desarrollo de personajes y el diseño de juegos de mundo abierto, así como una amplia experiencia en la construcción y gestión de equipos creativos”.

Además de Red Dead Redemption y su secuela, Unsworth también ha contribuido a otros éxitos de Rockstar, incluyendo GTA IV, GTA V, Max Payne 3 y L.A. Noire.

Ni Unsworth ni Rockstar han comentado públicamente sobre su partida, pero Unsworth no es el único veterano de Rockstar que ha dejado el estudio de 24 años en los últimos años. El presidente de Rockstar North, Leslie Benzies, dejó el estudio en 2016. En 2020, el líder creativo de Rockstar, Dan Houser, y el escritor/productor de GTA, Lazlow Jones, abandonaron ambos el estudio después de trabajar allí durante más de 20 años. Rockstar comentó sobre la salida de Houser, con el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, diciendo que “las cosas no podrían estar mejor” en el estudio después de la salida de Houser, y declarando que Rockstar no esperaba más salidas. Después de que la editorial Take-Two anunciara la salida de Houser en 2020, las acciones de la compañía cayeron un 7%.

Actualmente, Rockstar está enfocado en la próxima entrega de la serie Grand Theft Auto. Poco se sabe sobre el juego aparte de los detalles filtrados en una gran filtración que ocurrió el año pasado, sugiriendo que la ambientación del juego será Vice City, la versión del universo GTA de Miami, Florida.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Pues ya tendrá sus razones el señor, ¿no? Pero parece que: el viejo Rockstar ya no es lo que era ya no es lo que era.