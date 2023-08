Si me preguntas, ninguna trama de película o serie de televisión puede compararse en absoluto con la historia de un buen videojuego. Hay algo diferente en estar completamente inmerso en la historia que ocurre a tu alrededor y ver cómo se desarrolla ante tus ojos mientras participas activamente en los eventos, lo que siempre hace que los juegos basados en la narrativa tengan un impacto tan significativo.

Por esa razón, no me sorprende en absoluto que un estudio que preguntó a los participantes si creen que las historias de videojuegos o las tramas de películas son generalmente mejores haya encontrado que la gran mayoría eligió los juegos. Según lo informado por August Man, el estudio fue realizado por Buffalo 7, quienes encuestaron a 1158 personas.

De esos, el 67% dijo que creen que las historias de los juegos son superiores. Además, el estudio creó un índice para determinar qué juegos tienen las mejores historias, utilizando calificaciones promedio en publicaciones de Reddit, videos de YouTube, resultados de Google y artículos críticos (así como otros factores como la duración del juego y el número de comentarios) para crear una puntuación general. Según estos criterios, The Last of Us ocupa el primer lugar, seguido de God of War, Red Dead Redemption 2 y The Witcher 3: Wild Hunt. Honestamente, eso es totalmente predecible, pero todos son títulos merecedores.

También se les preguntó a los encuestados qué juego creen que tiene la historia más memorable, y esos resultados fueron bastante similares a la clasificación de la “mejor historia”. En total, el 47% de los 1158 encuestados dijo que la historia de The Last of Us es la más memorable, seguida de The Witcher 3 (35%). Las opciones menos populares incluyeron Undertale, Hades y Portal 2.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: Creo que es muy diferente escribir una historia para juego que para una película pero también creo que un videojuego penetra más en nosotros por las horas y la relación que construimos con el personaje que estamos controlando con nuestras propias manos.