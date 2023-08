Video de Red Dead Redemption corriendo a 60 fps en Switch

Red Dead Redemption hizo su debut en la Nintendo Switch este mes como una “nueva conversión” del juego de Rockstar. Si te estás preguntando qué significa exactamente eso, bueno: obtienes 1080p cuando está conectada a la base y 720p en modo portátil, y el juego en su mayoría se mantiene a 30fps. Aunque la mayoría de los jugadores parecen estar bastante satisfechos con esto, la comunidad de modificación de la Switch ya está experimentando con esta versión en particular de Red Dead. Como resaltó el desarrollador de juegos y YouTuber MVG, existen ciertas formas de ejecutar el juego de Rockstar a 60fps en el hardware híbrido de Nintendo.

La trampa es que este método requiere algunas herramientas de overclocking y una Switch modificada. Por supuesto, el overclocking de hardware siempre conlleva riesgos, así que tenlo en cuenta. Aquí tienes un resumen rápido de las conclusiones finales de MVG sobre cómo se ve Red Dead ejecutándose a 60fps en la Switch, y puedes verlo en acción en este video.

“Red Dead Redemption puede alcanzar 60 cuadros por segundo, y debo decir que se ve absolutamente increíble… es suave como la seda, y gran parte de esa latencia de entrada que esperamos de un juego como Red Dead Redemption no se elimina, pero definitivamente es mucho mejor, y para mí esta es la forma ideal de jugar a Red Dead Redemption, a 60 fps o hasta 60 fps en modo portátil, y como puedes ver, no presenta problemas, no he tenido ningún inconveniente en términos de bloqueos, fallas ni problemas de texturas o memoria en el juego, el juego funciona bastante bien.”