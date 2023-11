Primer tráiler del remake de Mean Girls

Mean Girls, o Chicas Pesadas como se le conoce en nuestra región, es una de las películas de adolescentes más icónicas de nuestra generación. Sin embargo, es momento de que otro grupo de jóvenes tengan la oportunidad de conocer a Regina George y compañía, por lo que un remake de esta cinta ya está en producción, y el día de hoy se ha compartido el primer tráiler de esta película.

Hace unos momentos, Paramount compartió el primer tráiler oficial de Mean Girls, película que se estrenará el próximo 11 de enero de 2024 en todos los cines posibles, algo que ha sorprendido a más de uno, ya que originalmente se planeaba que esta cinta fuera exclusiva de Paramount+.

Como lo pudieron ver, fuera de Tina Fey y Tim Meadows, quienes regresan como la maestra Norbury y el director Duvall respectivamente, el elenco es completamente nuevo. Reneé Rapp tomará el papel de Regina George, mientras que Angourie Rice se encargará de darle vida a Cady. De igual forma, la cinta cuenta con la participación de Christopher Briney como Aaron Samuels, Auli’i Cravalho como Janis, Jaquel Spivey como Damien, Bebe Wood y Avantika Vandanap como Gretchen y Karen, así como Jon Hamm como el Coach Carr, Jenna Fischer como la mamá de Cady, Busy Philipps como la mamá de Regina.

Respecto a la historia, podemos esperar algo muy similar a la película original, pero ahora con un mayor enfoque en las redes sociales, ya que el remake se lleva a cabo en la época contemporánea. Te recordamos que esta versión de Mean Girls llegará a los cines el 11 de enero de 2024. En temas relacionados, una película de The Legend of Zelda ya está en desarrollo. De igual forma, una franquicia de PlayStation llegaría pronto a los cines.

Nota del Editor:

Considerando que Tina Fey, escritora del libro que inspiró Mean Girls, sigue involucrada en este proyecto, espero que este remake sea más que solo volver a ver escenas que ya conocemos, solo que con nuevos actores.

Vía: Paramount