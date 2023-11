Se lanza el primer avance oficial de Ultraman: Rising

Japón es un país lleno de elementos que enriquecen su cultura, entre los más claros ejemplos tenemos la era feudal, sus animaciones que son de lo más peculiares en el mundo, y claro, en estas hay personajes que han pasado a la historia como el propio Astro Boy o Atom de Osamu Tezuka. Por otro lado, mucho se sabe del fanatismo de los Kaiju como Godzilla, pero si pensamos en un gigante que recorra las calles de Tokyo, es claro que Ultraman puede entrar más rápido a la mente.

Con esto en mente, se ha creado la serie conocida como Ultraman: Rising, la cual traerá de regreso a los reflectores a este super héroe de Japón pero ahora a una plataforma mucho más amplia como lo puede ser Netflix, la cual parece tomar franquicias olvidadas para darles un segundo aire. Y obvio, esta semana en la que se ha presentado el Geeked Week, no podía faltar que se lanzara el primer avance, demostrando que será un programa animado, dejando de lado el live action.

Aquí puedes echarle un vistazo:

Esta es la sinopsis que se la dado al programa:

Cuando la superestrella del béisbol Ken Sato regresa a Japón para tomar el papel del superhéroe defensor de la Tierra #Ultraman , rápidamente encuentra más de lo que esperaba y se ve obligado a criar a la descendencia de su mayor enemigo. Del director Shannon Tindle (Kubo & The Two Strings) y el codirector John Aoshima (Kubo & The Two Strings), y basado en personajes de Eiji Tsuburaya, una mente creativa detrás de #Godzilla, la película animada llena de acción ULTRAMAN: RISING llega a Netflix en 2024.