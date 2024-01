Mencionan que Sony ganó la generación de consolas

Hace poco tiempo se ha revelado un nuevo hito de ventas para PS5, números que Sony consiguió desde el lanzamiento de la consola hasta estos días en que se hicieron compras navideñas, esto con el pretexto de que varios juegos se han lanzado al mercado como Spider-Man 2, y también la futura llegada de Final Fantasy VII Rebirth en exclusiva. Con eso en mente, han declarado que básicamente la empresa logrará convertirse en la líder de la generación por segunda vez consecutiva.

Mediante un podcast oficial del medio conocido como Digital Foundry, quienes siempre hacen comparaciones gráficas entre los sistemas de actualidad, se ha hablado del tema que PS5 supera 3 a 1 el número de consolas vendidas a Xbox Series X/S, aún cuando siempre se tiene la opción de ir por la variante más barata sin disco. Mencionando que realmente están ganando la generación de consolas, lo cual los pondría alto en el mapa otra vez, pues con PS4 han conseguido algo sin precedentes para la empresa.

Aquí lo puedes checar:

Dentro de la discusión hay un tema bastante interesante, pues hablan de que hasta Xbox puede tomar medidas desesperadas para superar al competidor, con una consola que se lance en algún momento del 2026, esto para adelantar la generación y que Sony se presione para lanzar el PS6. Y si las cosas se piensan bien, puede ser un caso similar a lo visto con el 360, pues pasó que Microsoft fue el primero en lanzar su dispositivo en 2005, para que al año siguiente Nintendo y Sony hicieran lo suyo casi al mismo tiempo.

Es un hecho que también de ha hablado de las membresías en línea, pero toman en cuenta que muchos usuarios lo hacen desde PC, entonces no tendrían el número exacto de consolas que usan Game Pass. De momento, PS5 está gozando de gran popularidad entre la gente, incluso cuando se ha confirmado que sagas queridas como Call of Duty eventualmente no llegarán a Sony, esto con la compra de Activision Blizzard que ya está cerrada.

Nota del editor: Es un poco extraño que las cosas estén tan bien en PlayStation a pesar de que ahorita no hay muchos juegos confirmados en el horizonte, nada más allá de Wolverine. Entonces, deberán dar anuncios importantes este año si no quieren terminar en el pozo, y es que hasta este momento no tenemos eventos confirmados.