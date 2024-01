Se filtra la fecha de estreno de la cuarta temporada de The Boys

Prime Video es una plataforma que poco a poco se ha ido formando de cierto grado de reputación, pues sus producciones originales son cada vez más frecuentes, prueba de ello son las series de Invinsible y también The Lord of The Rings: The Rings of Power. Por su parte, la que más ha cautivado a los fans es The Boys, con tres temporadas activas, un spinoff, así como una cuarta tanda más de episodios lista para deleitar los ojos dentro de los siguientes meses.

Hablando de esto, hace poco la cuenta de Instagram de Prime Video en Brasil cometió un error que puede resultar fatal, dado que han revelado la posible fecha exacta del estreno para más capítulos, publicación que se eliminó prácticamente a los minutos de haberse dado cuenta del error. Y según lo mencionado, será el próximo 13 de junio cuando los seguidores reserven su televisión para ver entrar de nuevo en acción a grandes personajes como el ahora querido. Homelander.

Esta es la sinopsis de la serie:

El mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval y bajo el musculoso pulgar de Homelander, que está consolidando su poder. Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con lo que está en juego más que nunca, tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde. Protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti, y dando la bienvenida a Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan, The Boys La temporada 4 se estrena en 2024.

En caso de que no hayas visto nada de The Boys de forma previa, recuerda que puedes ver todos los episodios en Prime Video.

Vía: 3DJ

Nota del editor: He visto a la gente que tiene mucho furor por esta serie personajes con poderes sobrehumanos, pero hasta este momento no he tenido la intención de mirar sus capítulos. Es posible que en algún momento del año me disponga a hacer una maratón para ver si es cierto que es tan buena.