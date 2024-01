Como seguramente ya lo saben, Suicide Squad: Kill the Justice League tuvo un lanzamiento anticipado hace unos días, el cual fue un desastre. Un inesperado bug llevó a los desarrolladores a cerrar los servidores, y al ser este un juego que necesita una conexión a internet en todo momento, cientos de jugadores no tuvieron la oportunidad de disfrutar de este título. De esta forma, Rocksteady ha compensado a todas estas personas con dinero adicional para comprar skins.

Para acceder a Suicide Squad: Kill the Justice League 72 horas antes de su lanzamiento oficial el 2 de febrero, tenías que haber comprado la Deluxe Edition de $100 dólares. Sin embargo, durante las primeras horas, gran parte de los jugadores no tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta entrega, debido a un bug que te llevaba al final de la aventura inmediatamente. Para pedir disculpas, los desarrolladores le han otorgado dos mil LuthorCoins, que equivalen a $20 dólares, a todos los dueños de la Deluxe Edition.

¿Para qué sirve esta moneda? Si bien Rocksteady ha mencionado que el pase de temporada será gratuito, las skins tienen un precio. Con dos mil LuthorCoins se pueden comprar dos trajes normales, puesto que los trajes Raros y Ultra Raros tienen un mayor precio. De igual forma, es importante mencionar que todos aquellos que compraron la Deluxe Edition recibirán esta compensación, no solo los afectados por el cierre de servidores.

Hasta el momento, aquellos que han jugado Suicide Squad: Kill the Justice League han expresado un sentimiento de decepción ante la historia del juego. Fuera de eso, por el momento no hay reseñas u opiniones profesionales que nos den una idea clara sobre esta experiencia. Recordemos que ningún medio logró obtener un código de reseña para proporcionar alguna opinión antes del lanzamiento de este título.

De esta forma, solo nos queda esperar hasta el lanzamiento oficial de Suicide Squad: Kill the Justice League el 2 de febrero de 2024, para tener una idea clara sobre esta experiencia. En temas relacionados, filtran el final de este juego. De igual forma, puedes conocer más sobre el fiasco de los servidores aquí.

Nota del Editor:

Por lo que he visto, Suicide Squad: Kill the Justice League no es un mal juego en cuanto a sus mecánicas. Sin embargo, es todo lo que tiene que ver con el elemento de juego como servicio lo que arruina la experiencia para más de uno. De igual forma, todas las reacciones negativas sobre la historia provienen de las mismas personas que se quejaron de la muerte de Joel en The Last of Us Part II.

Vía: IGN