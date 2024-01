Este sería el éxito comercial del Switch 2

Mucho se ha hablado sobre el sucesor del Nintendo Switch durante los últimos meses. Si bien lo que hemos escuchado nos presenta una perspectiva interesante sobre su desempeño técnico y las especificaciones de su pantalla, por el momento se desconoce a ciencia cierta si esta dirección será un éxito. Bueno, parece que múltiples analistas no creen que este sea el caso.

Recientemente, Bloomberg compartió un artículo con múltiples opiniones de analistas sobre el sucesor del Nintendo Switch. Aquí se mencionó que esta consola no llegaría a ser tan exitosa como lo visto con la consola actual, aunque esto podría cambiar si la Gran N es capaz de entregarnos algo completamente nuevo. Al respecto, esto fue lo que comentó Minami Munakata, analista de Goldman Sachs Group Inc:

“En nuestras estimaciones de ganancias a cinco años, no vemos que las ganancias durante el ciclo del hardware de próxima generación superen las ganancias máximas del ciclo de Nintendo Switch. (Esto podría cambiar si el hardware) resulta ser un nuevo concepto de hardware en lugar de un sucesor en la misma línea que el Nintendo Switch”.

Por su parte, Yijia Zhai, analista de Macquarie Group Ltd, comentó lo siguiente:

“No creemos que la nueva consola tenga tanto éxito como la Switch y vemos una posible recogida de beneficios tras el anuncio”.

Si bien no se descarta la posibilidad de que la siguiente consola de Nintendo sea un éxito, no llegaría a igualar a lo visto con el Switch, lo cual es una predicción que tiene sentido. Esta pieza de hardware híbrida se ha convertido en una de las consolas más vendidas en la historia, es una tarea titánica para la Gran N replicar esto una vez más.

Claro, tampoco se descarta la posibilidad de que el Switch 2 sea un mayor éxito que la consola actual. En temas relacionados, el CEO de EA habla sobre esta nueva consola. De igual forma, se espera que el Switch venda 10 millones de unidades en su primer año.

Nota del Editor:

El Switch 2 no será un fracaso, simplemente no logrará estar a la par de lo visto con la consola actual de Nintendo, lo cual no está mal. Todo depende de la forma en la que Nintendo venda esta consola. Si hace un buen trabajo, entonces veremos muchas unidades vendidas, pero si repite lo del Wii U, entonces el fracaso no estaría lejos de la verdad.

Vía: Bloomberg