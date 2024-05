¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todos los rumores que hay alrededor sobre la posible compra de Valve por parte de Xbox. Además, te tenemos impresiones finales de Ghost of Tsushima en PC, y un poco de qué nos ha parecido el Early Access de The Rogue Prince of Persia.