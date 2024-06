Habrá juego nuevo de Game Boy Color para el 2025

A pesar de que muchas consolas se han quedado obsoletas con los años, hay compañías que siguen lanzando contenido para las mismas y eso lo vimos de manera reciente con la confirmación de que el Shantae descartado de Game Boy Advance será lanzado por parte de Limited Run Games. Y ahora se ha hablado de otro título, pero en esta caso será lanzado para la hermana mayor de esta última hablamos de la Game Boy Color.

El nombre del juego es Self Simulated, el cual es desarrollado por 2nd Law Games y se trata de un plataformero con un robot que tiene ciertas similitudes con las entregas de Contra en cuanto a los saltos acrobáticos, incluso ya hay una demo disponible para quien desee probarlo desde este momento. Se encuentra disponible en la página de itch.io.

Aquí su tráiler:

Esta es la descripción del juego:

En Self Simulated, tú, el jugador, te despiertas sin ningún recuerdo y escuchas una voz en tu cabeza que te informa que has muerto recientemente. Tu mente fue mapeada antes y transferida a un cuerpo de robot, con el que ahora debes sincronizar navegando por las instalaciones, superando obstáculos y luchando contra robots enemigos.

La versión completa de este título claramente inspirado en las gráficas de Game Boy Color llegará en 2025.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Es un juego que se ve muy bien, lástima que hay que esperar algunos meses para jugarlo al completo. Esto me hace pensar cuándo veremos Mina the Hollower por parte de Yatch club Games, pues no se ha dicho nada más de ese juego.