Shantae se ha convertido en una mina de oro para Limited Run Games. Sin embargo, sin fecha aún para Shantae Advance: Risky Revolution, el día de hoy se ha revelado que uno de los mejores juegos del 3DS tendrá un relanzamiento, con todo y una edición de colección. Así es, Shantae and the Pirate’s Curse está de regreso.

Shantae and the Pirate’s Curse llegó originalmente al Nintendo 3DS en el 2014, y eventualmente llegó a otras consolas, como el Wii U y Nintendo Switch. De esta forma, Limited Run Games ha revelado que tienen pensado poner a la venta una nueva edición física de este título, la cual podrás comprar a partir del próximo 26 de enero, y estará disponible hasta agotar existencia.

En total, hay dos versiones del juego. La primera incluye solamente la edición física para el 3DS a $34.99 dólares. La segunda es mucho más interesante, ya que por $64.99 dólares podrás obtener:

Copia física de Shantae and the Pirate’s Curse para Nintendo 3DS

Caja de edición de coleccionista de Shantae and the Pirate’s Curse

Caja Retro Shantae and the Pirate’s Curse

Cartucho de réplica con soporte

Banda sonora original – Disco único

Póster de 18″ x 24″

Tarjetas de arte

A diferencia de otras ediciones especiales de la compañía, Shantae and the Pirate’s Curse no incluye algo tan extravagante, y se enfoca solamente en contenidos que todos los fans de la serie deben de tener en su colección. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que este título tuvo un lanzamiento físico, puesto que Rising Star Games publicó una edición física para el 3DS en su momento. De igual forma, no hace mucho, Limited Run Games llevó este título al Switch y consolas de PlayStation en físico.

De esta forma, esta será la tercera ocasión en la que el amado juego de 3DS tendrá una edición física. Sin embargo, esta es una buena excusa para aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugar el mejor juego de la serie, lo hagan en su consola original.

A diferencia de las primeras dos entregas, Shantae and the Pirate’s Curse deja de lado las transformaciones de animales, para enfocarse en nuevas habilidades mucho más tradicionales que hacen de la exploración y el combate algo fenomenal. Junto a esto, el pixel art y la música a cargo de Jake Kaufman, son de los mejores en toda la serie.

No lo duden, denle una oportunidad a este espectacular juego. Te recordamos que Limited Run Games pondrá a la venta esta nueva versión física de Shantae and the Pirate’s Curse a partir del próximo 26 de enero de 2024. En temas relacionados, puedes más sobre Shantae Advance: Risky Revolution aquí. De igual forma, WayForward no descarta la posibilidad de un juego de Shantae en 3D.

Nota del Editor:

Al igual que todos, Shantae and the Pirate’s Curse es mi juego favorito de toda la serie, puesto que se siente como un punto medio entre un metroidvania, y la estructura clásica de la franquicia. No rompe terreno nuevo, pero todo lo que hace, lo hace de una gran forma.

Vía: Limited Run Games