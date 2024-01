Plants VS Zombies 3 se lanza de forma sorpresiva

Si hablamos de videojuegos en portátiles, ya sea de consolas o también de celulares, es evidente que siempre se va a hablar de franquicias icónicas como Angry Birds, pero antes de que se diera ese Boom, llegó la saga de Plants Vs. Zombies, la cual ya se puede jugar en básicamente lo que sea. Y si bien por el camino se lanzaron los Garden Warfare, la gente extraña la jugabilidad clásica que aparentemente está llegando a las tiendas de aplicaciones como la tercera entrega oficial tan esperada por años.

Así es, la desarrolladora PopCap y EA han lanzado Plants Vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia, aunque no de la forma que todos podríamos pensar, ya que es una especie de prueba para que ciertos jugadores se fuesen acoplando a los modos de juego que se ponen a su disposición, algo que siempre pasa con los lanzamientos de iOS y Android. Y sí, no estamos contemplados dentro de los afortunados que ya lo pueden jugar, pues Reino Unido, Países Bajos, Australia y Filipinas son aquellos que ya lo están probando.

Aquí puedes ver su primer tráiler:

Esta es la descripción:

PvZ3 es un juego móvil basado en una historia con una narrativa episódica. Vuelve al combate familiar del primer juego de Plants vs Zombies y completa desafíos de defensa de torres en el loco mundo de Neighborville. Prepárese para conocer nuevas plantas, decoración y más a medida que recorre cada vecindario.

Vale la pena mencionar, que lo que están jugando en otros países es una versión no terminada. La final llegará en una fecha posterior aún no revelada.

Vía: VGC

Nota del editor: Es un poco decepcionante que todavía no llegue la versión final, pues es una franquicia adictiva que hasta este día espera la tercera parte, al menos ya es oficial que llegará en algún momento del año. Solo será cuestión de tiempo para conocer la fecha oficial.