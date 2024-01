Estados Unidos prohíbe el Apple Watch otra vez

Hace poco tiempo se dio a conocer que los Apple Watch han tenido problemas en cuanto al nivel de ventas, no por complicaciones de los componentes para darles forma y tampoco que la gente no los quiera adquirir en las tiendas, sino por cierto conflicto legal en relación a la empresa Masimo, la cual se dedica a la tecnología médica. Al final es una disputa de patentes, ya que el reloj inteligente de la manzana tiene ciertas similitudes con las funciones elegidas que de forma coincidente también tienen los de la empresa opuesta.

Con eso en mente, se han visto obligados a dejar de vender los Apple Watch Series 9 y Ultra 2, tanto en la parte de tiendas físicas y también en línea, razón por la que en estos momentos la gente que quiera hacerse con ellos no tienen la posibilidad de agregar a su carrito de compras los productos. En un inicio, esta prohibición se había quitado de manera provisional en diciembre, pero al poco tiempo se volvió a activar para que no se puedan poner a la venta estos productos.

Por ahora no tienen muchas alternativas para vender los relojes, al menos que retiren de forma permanente el monitor de oxígeno en sangre, el cual precisamente viola la patente de Masimo, por la cual apela que no debe distribuirse el producto porque afecta presuntamente a su negocio. De hecho, cuando se fallo a favor de Apple en los juzgados, mencionan que no tuvieron nada de tacto al tratar de informarse previamente si ya existía una tecnología similar o si acaso se podía llegar a acuerdo monetario para no dar afectaciones.

Incluso quisieron hacer cambios en el software para que no se dañara la patente, pero al final la propia Masimo afirma que no es cuestión de software sino de hardware, por lo que el propio reloj físico ya pasa por alto la tecnología que ofrecen, es decir, deben dejar de venderlos al menos que quieran una gran multa de por medio.

Aquí lo mencionado por un representante:

No creemos que eso pueda funcionar, no debería, porque nuestras patentes no tienen relación con el software.

Por ahora, Apple debe replantearse cómo serán los próximos modelos de Apple Watch, y sobre todo preguntar a competidores que usan en sus productos para no volver a tener ese tipo de problemas.

Vía: Bloomberg

Nota del editor: Esta situación no tiene camino en cuanto a corregir el supuesto error de implementación de tecnología, por lo que solo queda hacer de cero los relojes y que así lancen algo totalmente nuevo. Eso sí, no se sabe si quitarán el soporte a los que ya se vendieron.