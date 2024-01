Nuevo juego de Sonic podría estrenarse este 2024

La franquicia de Sonic The Hedgehog ha tomado bastante relevancia en los últimos años, eso se debe justamente a que todo tipo de productos se han lanzado a la venta, esto empieza por los juguetes, ropa, accesorios, series de Netflix, películas de cine y claro, los videojuegos para consolas y PC. Y aunque en 2022 y 2023 se lanzaron dos entregas importantes, parece que el erizo propiedad de SEGA no va a detenerse en ofrecer experiencias a su publico, o al menos eso dice un nuevo rumor en la red.

Según lo mencionado por un leaker conocido en Twitter, @MbKKssTBhz5, quien en su momento filtró los anuncios de Persona 3 Reload y Persona 5 Tactica, la mascota de color azul tendrá una nueva entrega de videojuegos en este mismo año, pero no será de corte de alto presupuesto, sino que está dirigido a los sistemas operativos de Android y iOS. Siendo una propuesta que no se va a limitar a Apple Arcade, y que tal vez se trate de algo de corte free to play.

This year, a new Sonic spin-off title will be released for mobile. The gameplay elements will be similar to Fall Guys. 今年、ソニックの新作スピンオフ作品がモバイル向けに配信される。本作のゲームプレイ要素は『Fall Guys』に似ている。 — みどり (@MbKKssTBhz5) January 17, 2024

Lo que más llama la atención acorde a las declaraciones dejadas por el usuario, es que la jugabilidad será de corte battle royale con mini juegos, es decir, algo muy parecido al popular Fall Guys, título que durante la pandemia se volvió la sensación por todas partes del mundo, sobre todo por ponerse gratis en PlayStation Plus. Aunque su destino cambio después de que Epic Games comprara la franquicia, esto para volverse un free to play y que ahora haya gente con acceso al mismo sin invertir un solo centavo.

Vale la pena mencionar, que por ahora todo esto son rumores, por lo que al final un juego de este personaje podría no ser lanzado. Mientras tanto, Sonic Dream Team está disponible únicamente para Apple Arcade.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: Realmente en esta ocasión no me subo al barco, ya que los juegos de Sonic en iOS y Android son bastante aburridos, sobre todo por que no tienen realmente progresión. Así que da igual si sale o no, lo único que quiero del personaje es única película decente en diciembre.