Apple es una de las compañías más grandes del mundo, pero ni ellos están por encima de la ley. Los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 cuentan con una función para medir el nivel de oxígeno en la sangre, función que ha violado una ley de patentes en Estados Unidos, lo cual ha resultado que a partir del día de hoy sea imposible vender estos productos.

Así es, a partir del día de hoy, 26 de diciembre de 2023, es imposible comprar un Apple Watch Series 9 y Ultra 2 de forma directa con Apple, puesto que la Comisión de Comercial Internacional, ITC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos ha prohibido su venta. El único modelo actual que se ha salvado es el Apple Watch SE. Esta decisión se debe a que la compañía detrás del iPhone ha violado una patente de oxímetro de pulso establecida por Masimo. Esto fue lo que comentó la ITC:

“El 26 de octubre de 2023, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. determinó que Apple, Inc. infringió dos patentes propiedad de Masimo Corporation y Cercacor Laboratories, Inc., ambas con sede en Estados Unidos. […] Después de cuidadosas consultas, la embajadora [Katherine] Tai decidió no revocar la determinación de la ITC, y su decisión pasó a ser definitiva el 26 de diciembre de 2023”.

Originalmente, Apple intentó eliminar la función de medir el oxígeno en la sangre con una actualización, pero la patente va al nivel de hardware, no de software. Por su parte, la compañía puede apelar el bloqueo ante el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, pero se desconoce cuánto tiempo llevaría esto.

Esta decisión no fue una total sorpresa. Apple ya esperaba este resultado, por lo que desde el 21 de diciembre era imposible comprar un Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en la tienda en línea de la compañía, mientras que las tiendas físicas dejaron de vender este producto el pasado 24 de diciembre. Junto a esto, esta promoción también afecta a los Apple Watch de las Series 6, 7 y 8, y en el Ultra de primera generación, los cuales ya no pueden mandarse a reparación.

Por su parte, Joe Kiani, CEO de Masimo, compañías detrás de la patente en cuestión, ha señalado que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Apple, pero la compañía no se ha comunicado por ellos. Esto fue lo que comentó:

“Hasta ahora no nos han llamado. Se necesitan dos para bailar tango”.

Apple es una compañía con una gran cantidad de recursos. La cuestión no es si van a encontrar una solución, sino de cuándo. Por lo mientras, comprar un Apple Watch Series 9 y Ultra 2, es imposible. En temas relacionados, surgen los primeros detalles del iPhone 16. De igual forma, Apple podría retrasar el lanzamiento de los Vision Pro.

Nota del Editor:

Es bueno ver que una compañía de la talla de Apple no está sobre la ley. Espero que la compañía tome esto como una lección, y eviten cometer los mismos errores en un futuro. Lo que más me llama la atención, es que esto bien se pudo solucionar contactando a los dueños de la patente, pero no lo han hecho.

Vía: Hipertextual