Filtración revela los DLC para GTA V

El año pasado, Rockstar sufrió una masiva filtración con 100 GB de información. Si bien muchos pensaron que este incidente había llegado a su fin, desde hace unas horas ha comenzado a circular nueva información relacionada con este incidente. Ahora, se ha dado a conocer que Grand Theft Auto V iba a tener múltiples DLC para la campaña de un solo jugador, algo que los fans exigieron por años.

De acuerdo con la nueva información filtrada, ocho paquetes de DLC para Grand Theft Auto V estuvieron en los planes de la compañía en algún punto de los últimos 10 años. Sin embargo, y como ya lo sabemos, Rockstar decidió enfocarse en GTA Online y darle un mayor soporte a esta entrega, en lugar de expandir sustancialmente la experiencia base. Esto es lo que se filtró:

-SP Assassination Pack

-SP Manhunt Pack

-SP Norman Pack

-Agent Trevor

-Relationship Pack

-Enterprise Pack

-Prologue DLC

-LibertyV DLC

Aunque no hay detalles claros sobre estas expansiones, sus nombres nos dan una buena idea del tipo de contenido que perdimos. El más llamativo es LibertyV, el cual nos hubiera dado la oportunidad de regresar a Liberty City, la ciudad que visitamos en GTA III y GTA IV. Por su parte, también estuvo planeado un tipo de prólogo.

El resto del DLC, más que enfocarse en la historia, parece tener un énfasis en expandir las tareas a nuestra disposición, como es el caso de Enterprise Pack, el cual nos hubiera dado la oportunidad de controlar nuevos negocios. Por su parte, Relationship parece que nos hubiera permitido tener relaciones con otros NPC. Otro nombre que llama la atención es SP Manhunt Pack, el cual, se ha especulado, pudo ser una colaboración con Manhunt, otra de las series de Rockstar.

Por el momento no hay más información al respecto, y Rockstar no ha emitido un comunicado relacionado con esta filtración. Recordemos que en el 2017, un representante del estudio señaló que GTA V no había recibido DLC, ya que la historia era una experiencia completa. De igual forma, se señaló que GTA Online se había convertido en el enfoque de la compañía, por lo que no era posible quitarle recursos para dárselos a proyectos que no iban a dar resultados tan positivos.

Aunque por el momento no hay información oficial, rumores han señalado que Grand Theft Auto VI sí tendría algún tipo de expansión para la historia, así como su mapa. Solo nos queda esperar para ver qué tipo de sorpresas tiene la compañía planeada para nosotros. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la filtración del código fuente de GTA V aquí. De igual forma, el responsable de la filtración de GTA VI recibe sentencia.

Nota del Editor:

Es triste ver lo que nunca llegó a ser. Si bien es cierto que la campaña de GTA V es lo suficientemente fuerte para no ameritar alguna expansión, hubiera sido muy interesante ver cómo los planes de la compañía se materializaban. Visitar Liberty City una vez más era algo que los fans no hubieran rechazado.

Vía: Insider Gaming