Neel Nanda, comediante, ha fallecido en Noche Buena

Lamentablemente, se ha dado a conocer que Neel Nanda, famoso comediante que ha participado en Jimmy Kimmel Live, falleció el pasado 23 de diciembre a los 32 años de edad.

Por el momento, la razón detrás de su muerte no se ha revelado, y es una verdadera sorpresa, ya que incluso el comediante tenía pensado realizar una serie de shows en vivo durante enero y febrero de 2024. Esta información fue revelada por Greg Weiss, manager de Nanda, quien compartió un mensaje en redes lamentando la muerte de su amigo. Esto fue lo que comentó al respecto:

Matt Rife y Dane Cook, colegas en el mundo del entretenimiento, expresaron su dolor en redes sociales, y le ofrecieron sus condolencias a los seres queridos de Nanda. Esto fue lo que comentó Cook:

I didn’t know Neel Nanda personally but reading several tributes is both heart breaking and eye opening. I echo so many in expressing there is help out there. Please remember you are never alone. People want to help you. There is a path through your pain. Prayers to Neels family,…

— Dane Cook (@DaneCook) December 24, 2023