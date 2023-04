SEGA compra a los desarrolladores de Angry Birds

A día de hoy el mundo del gaming está pasando por una etapa en la que se están comprando los unos a los otros, eso ya lo vimos en su momento con Microsoft y Bethesda, así como Sony con Bungie. También hay empresas un tanto más pequeñas que consumen a sus respectivas compañías, y así se confirma una nueva adquisición por parte de SEGA.

Recientemente se rumoreó que la firma de Japón estaba buscando hacerse con Rovio, los creadores de la franquicia de Angry Birds, información que ya fue confirmada hace algunas horas mediante un comunicado. El precio total de compra es de 706 millones de euros, que está por encima de los 775 millones de dólares y es bajo en comparación a la cifra en los rumores.

Según lo comentado por la compañía, es una “Expansión global del negocio de consumo a través de la mejora de las capacidades de juegos móviles”. Por lo que ahora podríamos ver a Rovio desarrollando cosas de Sonic para los teléfonos móviles, esto también puede pasar con más franquicias. Además, el cameo de Angry Birds con el erizo es más que seguro.

Rovio Entertainment Oyjの買収について

~モバイルゲーム領域の強化を通じたコンシューマ事業のグローバル展開の加速~

SEGA to Acquire Rovio Entertainment Oyj

~ Global Expansion of the Consumer Business through Enhancement of Mobile Gaming Capabilities ~https://t.co/ICxRH6uuQK

— セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) April 17, 2023