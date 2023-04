Netflix hace enojar a sus suscriptores

Parece que Netflix poco a poco quiere sumarse a las tendencias de las plataformas de streaming, esto lo hemos visto con los ahora estrenos semanales de series esperadas y también el contenido en directo. Esto mismo nos ha llevado a un evento que no les salió bien del todo, lo que ha provocado el enojo de los fanáticos más emocionados por lo que prometía ser todo un suceso.

El problema en cuestión era una reunión en vivo que se iba llevar a cabo sobre los protagonistas de Love is Blind 4, misma que se esperaba para la noche pasada en América y la madrugada en Europa. Sin embargo, se retrasó minutos que llevaron a horas, hasta que finalmente se canceló la emisión con una disculpa que Netflix dio de por medio.

Acá el mensaje que dieron en Twitter:

To everyone who stayed up late, woke up early, gave up their Sunday afternoon… we are incredibly sorry that the Love is Blind Live Reunion did not turn out as we had planned. We're filming it now and we'll have it on Netflix as soon as humanly possible. Again, thank you and…

— Netflix (@netflix) April 17, 2023