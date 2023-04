Netflix prepara serie animada de Stranger Things

Netflix continúa ampliando la franquicia de Stranger Things, con el gigante del streaming ordenando una serie animada ambientada en el mundo del programa. Casi todos los detalles sobre la serie original se mantienen en secreto, aparte del hecho de que fue desarrollado por Eric Robles y Flying Bark Productions.

Robles ha creado previamente los programas animados Random! Cartoons, Fanboy & Chum Chum y Glitch Techs. Los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, son productores ejecutivos a través de Upside Down Pictures junto con Robles de Flying Bark, así como Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps.

Upside Down Pictures y 21 Laps están actualmente bajo acuerdos generales en Netflix. “Siempre hemos soñado con un Stranger Things animado al estilo de los dibujos animados de los sábados por la mañana que amábamos cuando éramos niños, y ver este sueño realizado ha sido absolutamente emocionante”, dijeron los hermanos Duffer en un comunicado. No podríamos estar más sorprendidos por lo que Eric Robles y su equipo han creado – los guiones y la obra de arte son increíbles, ¡y no podemos esperar a compartir más con ustedes! La aventura continúa…” Stranger Things ha demostrado ser un éxito mundial y una de las series originales más populares de Netflix desde su debut en 2016.

Fue renovada para una quinta y última temporada en febrero de 2022. Netflix anunció planes para una serie derivada en live-action y un espectáculo teatral en julio de 2022, con los hermanos Duffer formando Upside Down Pictures en ese momento. No hay detalles disponibles sobre la derivada en live-action, aunque los Duffers han dicho anteriormente que no se centraría en personajes como Eleven o Steve Harrington.

En marzo de 2023 se reveló que el espectáculo teatral tendría lugar en Hawkins en 1959 y se estrenaría en el West End de Londres. Los Duffers también están trabajando en una versión en televisión en live-action de la serie de manga y anime japonesa Death Note. La serie fue adaptada previamente a una película en live-action de Netflix en 2017. También están trabajando en una adaptación en serie del libro The Talisman de Stephen King y Peter Straub junto a Amblin Entertainment de Steven Spielberg y Paramount Television.

