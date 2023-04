Personaje misterioso de Tears of The Kingdom sale en BOTW

La semana pasada fue todo un suceso para los fans de Nintendo, dado que se ha liberado el tráiler que da la promoción final al lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Y durante toda la secuencia de video surgió una duda en común, esa es la aparición de un personaje parecido a Zelda que hasta el día de hoy es un enigma.

Aunque pueda parecer increíble, este personaje fue mencionado en su momento en Breath of The Wild, y es que en el castillo de Hyrule en el diario de Zelda se describe a una mujer que está envuelta en luz. Como vimos en el video, la chica está lanzando una especie de poder y podría considerarse como la persona que la princesa describe en sus crónicas.

Eso significa, que tal vez los fanáticos no pusieron mucha atención al leer el diario en su momento, o que simplemente no recordaron lo que decía después de mucho tiempo de haber jugado.El hecho es que la pista es clara, y eso solo hace que la emoción por jugar sea aún mayor, por fortuna, no falta mucho tiempo para que sea lanzado a la venta.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo en Switch.

Vía: Foros

Nota del editor: La verdad yo no me acordaba mucho de este secreto, desde el 2018 no lo juego, por lo que sería buen momento para explorar mi archivo guardado antes de pasar a la secuela. Muchas ganas por ya jugar esta nueva entrega de la saga.