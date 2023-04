Comercial de Zelda: Tears of The Kingdom filtra escenas no vistas

Ayer fue un día importante para los fanáticos del mundo del Nintendo, eso se debe justamente a que se ha lanzado un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Y al lado de todo esto, se han filtrado ciertos materiales que muestran imágenes inéditas con pistas de cómo estaría iniciando el título estrella del mes de mayo.

Mediante las redes sociales, entre ellas los foros de Reddit, se compartió este spot de televisión en el que se pueden ver escenas como la de un dragón que persigue a Link por el escenario, mismo que sería una especie de mini jefe. También está una parte donde todo está oscuro y el personaje ilumina su camino para poder proseguir en el escenario.

Por su parte, Nintendo nos habla más del contexto de la nueva aventura:

Link comienza su viaje en una de las muchas islas flotantes misteriosas que han aparecido repentinamente en los cielos de Hyrule. Es allí donde nuestro héroe tendrá que adquirir nuevas habilidades antes de regresar al mundo de la superficie para comenzar su aventura épica. El cielo no es lo único que ha cambiado en Hyrule. Los lugares familiares se han transformado dramáticamente, con nuevas ciudades, cuevas húmedas y misteriosos abismos abiertos que surgen en todo el mundo, todo esperando ser explorado.

Recuerda que Zelda: Tears of The Kingdom llega a Nintendo Switch el 12 de mayo.

Vía: VGC

Nota del editor: Este tipo de cosas solo hacen que esté más emocionado por jugar, pero lo malo es que falta todavía un mes de espera. Ojalá que abril se vaya de volada para poder presenciar esto que seguro será la digna despedida de Switch, en contexto de gran experiencia.