El Juego del Calamar tendría su versión americana

Durante la temporada de pandemia surgió un programa que ha sido del gusto de varios espectadores alrededor del mundo, ese es justamente El Juego de Calamar (Squid Game), serie Coreana que llegó a poner una trama interesante. Eso ha llevado a que en estos momentos una segunda temporada esté en producción, pero parece que no es todo.

Recientemente se dieron a conocer reportes que indican el interés de hacer una versión americana del programa, lo cual podría cambiar la historia original en ciertos aspectos para adaptarla a dicho público. Esto es algo que Estados Unidos ha hecho con otras series, la más notable es Mighty Morphin Power Rangers, la cual se tomó de Super Sentai.

Según lo informado por los medios de comunicación, Jeff Sneider del podcast The Hot Mic , Netflix está buscando rehacer esta versión occidental de Squid Game y será producida por David Fincher ( Seven , Zodiac , Gone Girl ). Aunque, en estos momentos no se está cerrando algún tipo de trato que esté actualmente en circulación.

Esta es la sinopsis del programa principal:

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una invitación rarísima para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un tentador premio y desafíos letales.

La versión original está disponible en Netflix.

Vía: Gamingbible

Nota del editor: Estados Unidos siempre busca sacar beneficios de este tipo, por lo que no sorprende que vayan a pagar la licencia para hacer su propio show. A los Powers Rangers les funcionó, así que no veo por qué no con esta saga.