Descubren quién filtró el Nintendo Switch Oled de Zelda

Hoy es un día especial para quienes están esperando The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, pues esta mañana se liberó un nuevo avance con algunas revelaciones bastante interesantes. Y de igual manera, se compartió una noticia que habría sido perjudicial para una persona en concreto, se trata de ni más ni menos de quien filtró la edición especial de Switch.

Como muchos recordarán, a finales del 2022 salieron las fotos de lo que iba a poder ser el dispositivo alusivo a este nuevo lanzamiento de Zelda, muchos pensaron que eran falsas dado la calidad de las imágenes. Pero hace un par de semanas atrás resultó ser una realidad, y se podría pensar que la persona no tendría castigo pero ha pasado lo contrario.

Según lo informado por los medios, el individuo conocido sencillamente como ‘Mike’ era un empleado de GameStop que compartió una foto de la base de datos de inventario de la empresa después de la filtración en diciembre. Dando por sentado que la consola se iba a revelar antes del siguiente tráiler del juego, algo que no pasó en el Nintendo Direct de febrero.

Mike fue despedido el 11 de abril, y lo más importante es que Nintendo rastreó la filtración hasta su cuenta de Reddit y las cuentas de redes sociales asociadas y forzó a la compañía, exigiendo que el empleado fuera despedido por la filtración. Según los informes, otro empleado de GameStop corroboró la cuenta de Mike para al fin dar con el responsable.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom saldrá a la venta el próximo 12 de mayo solo para Nintendo Switch.

vía: Nintendo Life

Nota del editor: La verdad yo pensé que Nintendo ya no metería las manos, después de todo la gente ya había quedado contenta con los anuncios e iban a comprar la consola en cuestión. Pero parece que llegan hasta las últimas consecuencias si les haces algo así.