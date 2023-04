Último tráiler de Zelda: Tears of The Kingdom en español latino

El mundo de Nintendo se ha estremecido el día de hoy, eso se debe justamente a que se ha liberado el último avance de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Mismo que hace una sincronía interesante entre algo de gameplay y también de historia. Y si bien el público quedó satisfecho, a algunos les hizo falta verlo pero en su respectivo idioma de origen.

Así poco tiempo después de liberar el video, soltaron algunos más con doblaje, entre ellos el español latino. Como muchos saben, el papel de la princesa Zelda lo tiene Jessica Ángeles, intérprete de otras voces queridas del mundo del doblaje, como la de Miraculous Lady Bug y recientemente en animes de preferencia de los fans, entre ellos Kaguya Sama.

Aquí puedes ver el tráiler:

Vale la pena mencionar, que en este avance se pueden escuchar a otros personajes conocidos de Breath of Wild, así como otros nuevos que ayudarán a Link por la travesía que tendrá que pasar para llegar a Zelda. Este ha sido uno de los pasos positivos de Nintendo para integrarse más en el mercado de latam, por lo que se espera que así siga.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo en exclusiva para Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: La primera vez que pasé Breath of Wild fue totalmente en español latino, por lo que lo mismo va a pasar evidentemente con Tears of The Kingdom. Sin embargo, la segunda vuelta va a ser en Japonés. No se deben perder las tradiciones.