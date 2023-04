Muestran arte oficial de Ganondorf de Zelda: Tears of The Kingdom

El día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que tiene emocionados en totalidad a los fans más acérrimos de Nintendo, y es que hemos podido ver mucho contenido en tan solo tres minutos de duración. Y claro, lo que más ha llamado la atención fue por fin la revelación oficial del villano Ganondorf.

Eso mismo hizo que la propia compañía japonesa compartiera un arte oficial del personaje en sus redes sociales, teniendo detalles bastante interesantes que se pueden prestar para las tan conocidas teorías entre los fans. Y es que el aspecto que tiene en esta ocasión es muy parecido al de Wind Waker, pero con algunos detalles de Twilight Princess.

Chécalo:

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se pone a la venta el 12 de mayo en exclusiva para Nintendo Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: La verdad luce muy imponente, pero aún queda la duda si se trata de una versión del pasado, o si es el esqueleto que sale en los primeros tráilers que de alguna manera logró recuperar su poder.