Habrían dado con la ubicación de la princesa en Tears of The Kingdom

Desde que salió el último tráiler de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, muchos fans han empezado a especular sobre el tema de la historia, dado que nos presentaron más personajes y un poco del contexto. Sin embargo, una duda que no ha tenido aparente respuesta es la de dónde se ubica la princesa Zelda, quien aparentemente está perdida en el juego.

Por lo que se ve al final del tráiler, la princesa estaría ubicada en la parte inferior de Hyrule, y es que no olvidemos que las cosas se van a ir a los cielos con las islas misteriosas que forman parte de la historia principal. Pero en el propio video se aprecia el relieve, y así los fans han tratado de encontrar dónde estaría cautiva la heredera al trono de Hyrule.

Esto es lo que se compartió en Reddit:

Tras ver la edición, se aprecia en algún punto del sur del mapa que ya conocemos, por lo que estaría cerca de algunas montañas y también del mar, pero hay algo que la mantiene cautiva. Ante esto se habla de que la civilización perdida de los Zonnan podrían ser los nuevos enemigos a vencer, esto junto al clásico rey de Gerudo ya visto en el avance, Ganondorf.

Todas las dudas tendrán respuesta el próximo 12 de mayo cuando The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lance en Nintendo Switch.

Vía: Reddit

Nota del editor: Con tan solo tres minutos de video la gente ya puede encontrar mucho contenido del cual hablar, y será una buena manera de entretener a los fans mientras sale a la venta el título. Tan solo un mes más, hay que aguantar.