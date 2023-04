La serie de Knuckles inicia producción

El año pasado la franquicia de Sonic regresó una vez más al foco de atención, eso se debió a la llegada de algunos juegos como Frontiers y también la colección de Origins, pero también se hizo mucho ruido por la segunda película. Y justamente, se confirmó una serie spin off de Knuckles derivada de este producto, misma de la cual se había dado poca información.

Ahora surgen nuevos comentarios sobre el inicio de la producción de este live action, confirmando que Idris Elba volverá a darle voz al personaje de color rojo. Por su parte, Adam Pally, quien interpretó al oficial de policía Wade Whipple en ambas películas, volverá para tener un rol que parecerá ser importante, al menos eso lo mencionan los medios.

El programa también contará con Edi Patterson (Knives Out), Julian Barratt (The Mighty Boosh), Scott Mescudi (Don’t Look Up) y la comediante Ellie Taylor en papeles. También se incluye a Rory McCann (quien interpretó a The Hound en Game of Thrones) y Tika Sumpter, quien repetirá su papel como Maddie. Aún no se sabe si Sonic hará algún cameo.

He’s only been training for this his entire life. Production has started on #knuckles, the @SonicMovie spin-off series coming soon to @ParamountPlus! pic.twitter.com/LxZ1PbyqDV — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) April 17, 2023

Por lo que menciona Variety, la producción de la serie ya ha comenzado en Londres, con Jeff Fowler, quien dirigió ambas películas de Sonic, en la silla del director para el episodio piloto. Por su parte, la narrativa menciona que se llevará acabo antes de la tercera película, por lo que servirá de puente para lo que veremos en cines en diciembre de 2024.

Recuerda que las películas están disponibles en streaming.

Vía: VGC

Nota del editor: El futuro cinematográfico de Sonic ya no tiene marcha atrás, pero da miedo que saquen tantos productos en tan poco tiempo, ojalá después de la tercera película se tomen el tiempo necesario para crear la cuarta. De lo contrario podrían aburrir al público.