SEGA revela juego nuevo de Sonic gratuito

Aunque no lo parezca, Sonic The Hedgehog ha entrado en una nueva era de gloria, puesto que recientemente se ha lanzado una compilación de sus juegos clásicos que ahora recibirá una actualización con más entregas, así como el título principal, Sonic Frontiers, mismo que tendrá DLC gratuito. A pesar de todo este contenido, parece que SEGA no quiere dejar de lanzar cosas.

El título se llama The Murder of Sonic the Hedgehog una especie de novela gráfica en la que alguien ha acabado con Sonic, y ahora será nuestra misión el atrapar al culpable de este delito. Y no podría ser otro que su mejor amigo, Tails, quien lleve a cabo la investigación hasta encontrar a quién le haya hecho a tan icónica figura del gaming.

Lo mejor, es que el juego ya está disponible en Steam, y no es broma, es totalmente gratis.

The Sonic Social team proudly presents: The Murder of Sonic the Hedgehog! A brand new Sonic game. Available right now. On Steam. For FREE! pic.twitter.com/qOsvdwCU2b — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) March 31, 2023

Acá la descripción de la ficha de Steam:

¡Es el cumpleaños de Amy Rose y ha decidido organizar una fiesta en la que jugarán a resolver un asesinato en el Mirage Express! Sonic the Hedgehog se convierte en la primera víctima y todos se disponen a desenmascarar al asesino. Sin embargo hay algo que no cuadra… ¿Se trata de un inocente juego o hay algo más siniestro detrás? ¡Únete a la pandilla de Sonic the Hedgehog en esta emocionante y nueva aventura!

Recuerda que ya puedes acceder al título por medio de Steam en PC.

Vía: SEGA

Nota del editor: Es un poco raro, pues se trata de una broma del día de los inocentes por parte de SEGA, pero el detalle es que es un juego real a la vez. Será interesante ver los análisis de los expertos de Sonic.