Película de Until Dawn ya se está trabajando

Para quien no lo recuerde bien, hace ya casi unos 10 años se lanzó una exclusiva en PlayStation 4 que estuvo en boca de todos, hablamos claramente de Until Dawn, videojuego desarrollado por Supermassive Games, estudio dedicado a traer experiencias que son una fusión entre juego y películas. Y si bien fue uno de los títulos mejor vendidos de la consola, Sony no le vio algún tipo de futuro como para lanzar alguna secuela, pero eso no significa que no se pueda pasar a otros medios dentro del entretenimiento.

Según lo que se ha comentado, David F. Sandberg ha llegado a un trato para dirigir la película de esta franquicia de un solo videojuego, producción que correrá a cargo de Screen Gems y PlayStation Productions, por lo que al final se concreta que la marca es propiedad de la empresa y no hay manera de hacer ports del juego a otras plataformas. Teniendo como premisa que van a trasladar tal cual la narrativa, pero no se sabe realmente si los actores que hicieron el motion capture harán sus papeles.

En cuanto a la parte del guión, tenemos a Gary Dauberman, el guionista de las famosas franquicias de horror It, Annabelle y La Monja; de hecho, está revisando un texto escrito originalmente por Blair Butler, quien anteriormente escribió el thriller de vampiros de Sony, The Invitation . Por lo que esos momentos de horror absoluto en el juego se van a repetir, y eso le dará en la nostalgia a los seguidores.

Esta es la sinopsis del juego:

El juego se centra en un grupo de ocho amigos que se reúnen un año después de la desaparición misteriosa de dos de sus compañeros durante una fiesta en la cabaña de montaña de la familia de uno de ellos. Los amigos deciden regresar a la cabaña en la montaña en un intento de reconciliarse y superar los eventos pasados. La historia comienza cuando los personajes llegan a la cabaña en una noche nevada y comienzan a experimentar eventos extraños y aterradores. A medida que avanza el juego, los jugadores toman decisiones clave que afectan el curso de la historia y el destino de los personajes. Las elecciones pueden llevar a la vida o la muerte de los protagonistas, y hay múltiples finales posibles basados en las acciones y decisiones del jugador.

Vale la pena mencionar, que aún no se habla de fechas de estreno, por lo que habrá que estar atentos a futuras noticias.

Vía: Hollywood Reporter

Nota del editor: En su momento el juego se hizo bastante popular, sobre todo porque varios streamers populares lo jugaron y era divertido ver las diferentes reacciones y decisiones de cada uno. Lo más llamativo, es que hubo algunos que llegaron al final con ningún sobreviviente a esa noche de los Wendigos.