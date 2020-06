WayForward no descarta la posibilidad de un juego de Shantae en 3D

A pesar de que sólo han pasado un par de semanas desde que Shantae and the Seven Sirens llegó a nuestras manos, el equipo creativo responsable por este personaje ya tiene un par de ideas interesantes para el futuro de nuestra bailarina favorita.

En una reciente entrevista con USGamer, Matt Bozon, co-creador de Shantae, habló un poco sobre las ideas que tiene en mente para este personaje. Aunque por el momento nada está concretado, no se descarta la idea de un juego de Shantae en 3D. Esto fue lo que comentó Bozon:

“Hemos hablado durante años acerca de llevar a Shantae a un mundo poligonal en 3D. Pero eso nunca sucedió. No puedo decir si esta generación será ‘la única’, pero es algo que probablemente consideraremos nuevamente cuando sea el momento adecuado”.

De igual forma, se menciona que WayForward ha considerado algo relacionado con el mundo de la música. ¿Acaso veremos un juego ritmo con el regreso de Jake Kaufman a la serie? Eso estaría genial. Aunque por el momento el futuro de Shantae es desconocido, el equipo creativo también ha mencionado que un remake del primer título es una posibilidad. De igual forma, la serie de nuestra heroína medio-genio favorita, ha logrado superar las tres millones de unidades vendidas.

