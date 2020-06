WayForward interesado en hacer un remake del primer Shantae

Shantae and the Seven Sirens finalmente llegó a todas las plataformas hace un par de semanas, por lo que miles de jugadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de este gran título. Dicho esto, parece que la nueva entrega no solo reavivó el cariño por la saga, sino que sus desarrolladores, WayForward, han revelado que están interesados en hacer un remake del primer título.

El primer Shantae debutó hace 18 años para el Game Boy Color, y muchos fans todavía lo recuerdan con cariño. Sin embargo, el juego no fue tan popular durante su lanzamiento, por lo que un remake sería la oportunidad perfecta para que muchos otros jugadores tengan oportunidad de probarlo por sí mismos. En una entrevista con Siliconera, Matt Bozzon, creador de la franquicia Shantae, demostró su interés por recrear el juego original:

“¡Ha sido un tema fuerte últimamente! ¡Yo estaría dispuesto a hacerlo! Claro, todos estamos muy emocionados por hacer nuevos juegos también. Tendremos que pensar muy bien en cuál será la siguiente aventura de Shantae, pero un remake no está fuera de nuestras posibilidades.”

En temas relacionados, la saga en general ya logró alcanzar una impresionante cantidad de copias vendidas, y si quieres saber cuántas, da click en el siguiente enlace. Por otra parte, recuerda que ya está disponible nuestra reseña escrita de Shantae and the Seven Sirens y la puedes leer justo aquí.

Fuente: Siliconera