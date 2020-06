La serie de Shantae ha superado las tres millones de unidades vendidas

Shantae se ha convertido en uno de los personajes más amados de esta industria en los últimos años. A pesar de que el primer juego en la serie no logró ser un éxito en ventas, debido a que fue lanzado en Game Boy Color en 2002, con el paso del tiempo ha logrado generar millones de fans dispuestos a comprar cada una de las entregas en la franquicia.

En una reciente entrevista con Comicbook, Matt Bozon, co-creador de Shantae, habló un poco sobre el legado de este personaje a 18 años de su creación, su futuro y, más importante, reveló el número de copias que la serie ha alcanzado desde el primer juego. Esto fue lo que comentó:

“Los fanáticos de Shantae son increíbles. Tienen esta creciente demanda que nos mantiene en constante movimiento. Honestamente, hemos estado tan ocupados que a veces olvidamos que ella está teniendo estos momentos clave. Por ejemplo, el año pasado se cumplieron 25 años desde que creamos Shantae! Y en algún momento, rompió 3 millones de copias vendidas, pero, ahora que lo pienso, no celebramos cuando llegó a 1 millón. Supongo que esto … ahora … ¡podemos celebrar con un TOOT! Si los fanáticos siguen comentando, streaming, publicando fanart, Shantae seguirá creciendo y nunca tendremos la oportunidad de reducir la velocidad. ¡Y eso sería increíble!”

Con el lanzamiento de Shantae and the Seven Sirens, el quinto juego en la serie, WayForward ha llegado a un nuevo público, y asegura que la serie de esta heroína medio-genio aún tiene mucho que mostrarnos. Esperemos ver a Shantae en una nueva aventura en un futuro no tan lejano.

Vía: Comicbook