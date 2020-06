Review – Shantae and the Seven Sirens

Shantae ha tenido una historia bastante interesante en esta industria. Después del fracaso comercial de la primera entrega, la serie quedó en el olvido hasta que un segundo juego llegó a la tienda virtual del DS en 2010, ocho años después del título original en Game Boy Color. Desde entonces, WayForward ha trabajado de manera constante para entregarnos una nueva iteración de la heroína medio-genio cada par de años.

El tercer título en la serie, Pirate’s Curse, llegó a 3DS en 2014, y hasta el día de hoy es considerado el mejor juego en la serie. Half Genie-Hero nos dio la oportunidad de disfrutar de esta serie en plataformas modernas con su debut en 2016, y modificó un poco la fórmula tradicional, cambiando el diseño estilo metroidvania, por niveles más lineales con algo de exploración.

Desde su creación, Shantae nunca ha logrado encontrar un estilo de juego estable. Cada entrega conserva algunas características, principalmente la exploración, pero las herramientas y la forma en que recorremos estos mundos, es diferente. Los primeros dos títulos optan por una isla interconectada, Pirate’s Curse nos ofrece pequeñas áreas que tratan de ofrecer la experiencia original, pero en dosis más limitadas, y Half Genie-Hero proporciona niveles más lineales, pero con algo de libertad en el orden que decides completar misiones secundarias y obtener coleccionables.

Afortunadamente, la historia de Shantea no termina aquí, debido a que una nueva entrega ha llegado para deleitar a todos los fanáticos de la serie y cautivar a los que desean conocer más sobre esta heroína. Shantae and the Seven Sirens llegó originalmente a Apple Arcade el año pasado. ¿Acaso el estar diseñado para un dispositivo móvil afectó el producto final? ¿Es Seven Sirens mejor que Pirate’s Curse? Descubre la respuesta a esta y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Medio-Genio, 100% heroína

Shantae es la historia de una joven medio-genio que debe de cuidar una pequeña isla de invasiones piratas, armas de destrucción masiva, y el ocasional espíritu maligno que amenaza con erradicar toda la vida existente. WayForward es consciente de lo cliché que esto todo esto, así que nunca han intentado crear algo más que sólo una excusa para llevar a nuestra protagonista y sus amigos a cierta aventura. Aunque las primeras tres entregas contaban con una narrativa continua, en esta ocasión no es necesario jugar Half Genie-Hero para entender qué sucede en Seven Sirens.

Para Shantae, ser la protectora de su isla no es una tarea encomendada por una deidad, sino su trabajo. Así que, al igual que un trabajador con más de un año en una empresa, es momento de ir de vacaciones a una región tropical, olvidarse de los problemas, relajarse y disfrutar de un festival dedicado a las medio-genio de otros pueblos. Pero el sentido de justicia de Shantae no toma descansos.

Ni un día pasa, y el caos se apodera de la isla debido a la sorpresiva desaparición de las otras medio-genios. Pero eso no es todo, ya que los rumores indican que una antigua civilización de terribles sirenas son las responsables de esto. Shantae tiene que decirle adiós a sus vacaciones, buscar a las cinco chicas perdidas, derrotar a las malvadas sirenas, enfrentarse a Risky Boots en el camino, y traer paz a la isla.

Como ya dije, WayForward no toca terreno nuevo. De hecho, la premisa es la misma que puedes encontrar en cualquier juego de la serie. El objetivo siempre es el mismo, lo único que cambian son los detalles. Tienes que encontrar cinco artefactos, o en este caso personas, detener al villano que está a punto de dominar el mundo y listo. En un juego son piezas para una máquina, en otro son artilugios antiguos, y en Seven Sirens son otras medio-genios.

Aunque a primera instancia la falta de una fuerte narrativa sea un problema para muchos, este nunca ha sido el objetivo principal de WayForward. En su lugar, el estudio está enfocado en ofrecer una propuesta sencilla que sea atractiva a todo el público. La prioridad se encuentra en la personalidad de Shantae, y como ella interactúa con todos los elementos alrededor. Esto no quiere decir que Seven Sirens no traiga nada nuevo a la mesa. La inclusión de más medio-genios, nos habla de un mundo en constante expansión, algo que ruega por ser explorado en una secuela.

El juego está repleto de diálogos interesantes e interacciones entre nuevos y viejos personajes que te lograrán sacar al menos una sonrisa. En general, tenemos frente a nosotros más de lo mismo, pero con una capa de pintura lo bastante interesante para disfrutar de esta aventura sin pensar mucho previas historias. Al final del día, son los pequeños detalles los que hacen de Seven Sirens lo suficientemente diferente para ameritar su existencia.

La magia de la animación

Desde Half Genie-Hero, WayForward abando el pixelart de las primeras tres entregas para enfocarse en ambientes 2.5D HD. Sin embargo, Seven Sirens vuelve a cambiar la estética del juego, optando por ambientes en 2D, pero conservando el diseño de personajes que caracterizo a la previa experiencia. De esta forma, el estudio logra crear una armonía entre lo viejo y lo nuevo. Los desarrolladores siguen demostrando el gran talento que poseen para crear locaciones que van desde las tropicales y cálidas playas, hasta laboratorios oscuros y fríos.

Debido a que la aventura deja de lado a Scuttle Town, las locaciones de esta isla nos ofrecen una perspectiva tropical, algo poco explorada en el mundo Shantae. Dejamos de lados los desiertos por playas, y calabozos por volcanes. Tal vez no hay una gran variedad como en Pirate’s Curse, pero si una uniformidad que es bien recibida. Nada se siente fuera de lugar y la interconectividad de este paraíso vacacional es bastante lógica. Aun así, esta aventura carece de los ambientes más mágicos que hemos visto en previas entregas.

El arte de los sprites es igualmente vibrante y detallado. Cada personaje tiene un diseño único y divertido que se adapta a la estética tropical. Shantae es la más destacada, magníficamente animada, como siempre, ya que su diseño siempre sobresale. Todos sus movimientos son eficaces para transmitir su personalidad y determinación en todo lo que hace. Este mismo nivel de atención también se otorga al arte de los enemigos, así como a las transformaciones de Shantae.

Por primera vez en la serie, contamos con cutscenes animadas de forma espectacular. TRIGGER, a quienes reconocerás por su trabajo en Kill la Kill, Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal y un par de animes más, se encargaron de crear la cinemática inicial, y les quedo de maravilla. Pero esto no se detiene aquí.

Momentos importantes en la historia también cuentan con cinemáticas, sólo que en esta ocasión es estudio Yotta, quienes también se encargaron de la introducción de Sonic Mania, los que toman las riendas en este departamento. Cada uno de estas también cuenta un trabajo de voz fenomenal que trae de vuelta a Cristina Valenzuela como Shantae y Risky Boots.

¿Dónde quedó la magia de Jake Kaufman?

El trabajo de voz logra encontrar un punto medio entre la naturaleza sencilla y divertida de la serie, con algunos de los momentos más dramáticos de la serie. La voz de cada personaje va acorde de manera sensacional con cada cutscene, y las actuaciones son animadas y alegres. Pudo ser muy fácil caer en interpretación planas, pero me alegro de que este no sea el caso.

Hablando del aspecto auditivo, Shantae and the Seven Sirens es muy amable al oído. Pero no llega al nivel de sus entregas pasadas. Esto se debe a que, por primera vez, Jake Kaufman, el compositor de esta serie, no está presente. Ahora, esto no es una gran problema, el soundtrack del juego cumple su función de combinar chiptune con un pop al ritmo arabe. El cambio de cabecilla en este departamento no será tan notorio para aquellos que entraron por primera vez en la serie con la entrega pasada, pero para los que ya estamos acostumbrado al estilo de Kaufman, es algo a considerar.

Todo lo que ella hace es magia

Shantae siempre se ha caracterizado por combinar los mejores elementos de un metroidvania y The Legend of Zelda. Es decir, tenemos frente a nosotros un mundo lleno de secretos en donde necesitamos diferentes habilidades para explorar cada rincón. Sin embargo, nuestro objetivo principal siempre se encontrará en una dungeon en donde obtendremos un nuevo poder. Esto es basicamente un juego de Shantae, pero la balanza entre estos dos elemetos varia dependiendo de la entrega.

Por ejemplo, el primer título le da un mayor énfasis a los diferentes calabozos. Mientras que la exploración domina en Risky’s Revenge y Pirate’s Curse. Ahora, Half-Genie Hero trató de combinar estos elementos para que fueran más uniformes, pero al final del día creó una experiencia más lineal. Así que, ¿dónde cae Seven Sirens? Bueno, esta entrega no toma muchos riegos, y en su lugar opta por entregarnos un metroidvania más.

Como cualquier otro juego de este género, al inicio nuestro repertorio de habilidades será bastante limitado, pero conforme avanzamos en el juego obtendremos más y mejores habilidades. Para Shantae esto significa aprender nuevas transformaciones de animales, cada una enfocada en expandir nuestra movilidad y darnos acceso a ciertas áreas.

Las transformaciones clásicas de mono, sirena, elefante y arpía no están presentes en esta entrega, pero son sustituidas por otros animales que prácticamente cumplen la misma función. En lugar de ser libres para volar a nuestro gusto, tenemos un triple salto, por ejemplo. Ahora, esto es una decisión bastante compresible, las previas habilidades de Shantae están diseñadas con un mundo más grande en mente, uno en donde todo nuestro poder se usa para recorrer grandes regiones.

Por otro lado, debido a que Seven Sirens opta por una experiencia más tradicional del género, la libertad de volar indefinidamente o nadar sin restricciones rompería un poco el juego, así que las nuevas transformación están diseñadas con esto en mente. Ya no sirven para explorar tanto como lo desees, ahora son situacionales. Una plataforma no está a tu disposición, transfórmate en pulpo y tienes un triple salto, hay un bloque enfrente de ti, destrúyelo con la tortuga.

Afortunadamente, la forma de transformarte también ha cambiado para adaptarse a estos cambios. Debido a que constantemente necesitas utilizar tus habilidades, ya no es necesario hacer un baile para cambiar de aspecto y habilidad, en su lugar, cada poder se usa de una forma más tradicional, presiona un botón y listo.

Pero ¿eso significa que ya no usarás algunos de los característicos bailes de este personaje? No, estos siguen presentes pero su función es semejenate a una habilidad pasiva. Al rescatar a las diferentes medio-genios de la isla, obtendrás su poder, y con este tendrás la capacidad de revelar los secretos escondidos a la vista normal, activar mecanismo eléctricos, darle vida a lo muerto y crear un terremoto. Similar a las transformaciones, cada una es bastante situacional.

Pero esto no es todo lo que tienes a tu disposición. Como ya es costumbre en la serie, podrás adquirir ciertos ítems que harán de tu vida más simple. Desde la crema que hace más rápido y poderoso tu cabello, pasando por artefactos dedicadas a reducir el daño y consumo de mágica, hasta los artilugios ofensivos como fuego, espadas que giran alrededor de ti, o un escudo de invencibilidad.

Para conseguir todo esto será necesario una gran cantidad de dinero, afortunadamente, el juego es muy amable en este departamento. A diferencia de entregas pasadas, en donde a veces es necesario grindear para adquirir el mejor equipo, parece que Seven Sirens regala dinero a la menor provocación. De cierta forma hace al juego más fácil, pero, vamos, Shantae nunca fue una serie conocida por su dificultad.

Esta entrega nos presenta con una nueva mecánica que será del agrado de muchos, pero será un fastidio para otros. Sin alguna explicación, Seven Sirens introduce un elemento dedicado a la colección de cartas. El título cuenta con 50 diferentes, y todas están basadas en los distintos enemigos del juego. Esto es más que sólo un bestiario, ya que al obtener cierto número de cartas de cada criatura, podrás hacer uso de alguna habilidad unica.

Estas van desde reducir el daño, pegar más fuerte, mejorar tu movilidad o hacer que cierto ítem sea más efectivo. Aunque en papel esto suena genial, no hay un gran incentivo para coleccionar las cartas, cada habilidad es bastante situacional, y las únicas que valen la pena son las que obtienes de jefes, las cuales son una recompensa al completar ciertas sidequests. Esta idea no está tan bien implementada como me gustaría, y al final del día es algo que no afecta tu verdadero desempeño.

Hablando de coleccionables, además de las cartas, Shantae and the Seven Sirens nos presenta con la tarea de recolectar nuggets y heart squid. La primera es una moneada que puedes usar para obtener cartas raras, y el segunda es más valioso, ya que al obtener cuatro serás recompensado con un corazón extra, de la misma forma que en cualquier Zelda. A decir verdad, esto es una decepción en comparación con los previos juegos en la serie, debido a que no hay ninguna habilidad extra para tus transformaciones de animales.

En previos juegos, cada transformación puede realizar un ataque específico al obtener cierta habilidad, ya sea mediante sidequest o encontrándolas en el mundo. Seven Sirens no tiene nada de esto. Ahora, esto perjudica mucho al juego, ya que no hay un gran incentivo para explorar, fuera de obtener más vida. Una vez más, el juego no está diseñado para esto, pero hubiera sido genial que tu curiosidad fuera recompensada con algo más que simples nuggets y corazones.

Es momento de hablar del elefante en el cuarto. Sí, Shantae and the Seven Sirens fue diseñado con dispositivos iOS en mente, aunque siempre estaba planeado para llegar a consolas. Sin embargo, es claro que para crear una experiencia uniforme entre todas las plataformas algunos cambios en la fórmula tradicional tuvieron que suceder. Desde la presentación abandonando el 2.5D de la entrega pasada, la simplicidad de la exploración, el hecho de que el juego está dividido en capítulos que siguen una misma formula, y el cero reto que ofrece la experiencia. No sería una sorpresa escuchar que Jake Kaufman no participó en el soundtrack por esta misma razón.

Extrañamente, no hay una gran discrepancia entre el primer capítulo, el cual llegó a Apple Arcade el año pasado, y el resto del juego que fue liberado este año. Shantae and the Seven Sirens no se siente incompleto y la calidad se mantiene de principio a fin. El único gran problema son los tiempos de carga. Siempre te enfrentarás a una pantalla negra que dura entre 10 y 20 segundos cada vez que decidas entrar y salir de cierta área, algo que harás constantemente. La teletransportación entre zonas ayuda un poco, pero el problema persiste.

¿Heroína Medio-Genio, Juego Medio-Bueno?

Santae and the Seven Sirens es un juego que compromete varios elementos clásicos de la serie para ser más accesible y experimentar un poco con su fórmula tradicional. Ahora ¿esto es bueno o malo? Sinceramente dependerá mucho de tu previa experiencia con la obra de WayForward. Los nuevos fans de la serie, aquellos que comenzaron con Half Genie-Hero podrán apreciar una faceta más tradiconal de este personaje. Mientras que aquellos que hemos seguido a Shantae por casi dos décadas encontramos fallas y aspectos positivos en Seven Sirens.

Al final del día, este juego logra cumplir con su cometido: ser divertido. No busca elevar la narrativa del medio, ni redefinir un género, o la forma en que interactuamos con el medio. Shantae and the Seven Sirens puede competir cara a cara con Pirate’s Curse, pero al final del día la experiencia no se siente tan uniforme como el título de 3DS. Sin importar esto, Seven Sirens sólo busca ser divertido, y pese a sus errores, eso es lo que importa.