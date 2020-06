Atlus prepara “grandes noticias” para este fin de semana

Tal y como se había reportado hace unos días, el PC Gaming Show, que originalmente estaba programado para el 6 de junio de 2020, ahora se llevará a cabo este fin de semana, empezando por el 13 de junio. Este evento promete mostrarnos más de 50 juegos a lo largo de los tres días de presentaciones, y un desarrollador en particular está muy emocionado.

Persona 5 es uno de los juegos más solicitados por los fans para que llegue a PC e incluso Nintendo Switch. Aunque Atlus nunca ha negado que esto no sucederá, tampoco es como que lo hayan confirmado ni mucho menos. Sin embargo, la desarrolladora nipona reveló que están preparando un gran anuncio para el PC Gaming Show:

We’ve got some exciting news to share at the PC Gaming Show, this Saturday, June 13th!

Follow our new creator page on Steam:https://t.co/qDg9vBSJ0X https://t.co/rY1b51ypKC

— Official ATLUS West (@Atlus_West) June 8, 2020