PC Gaming Show y Future Gaming Show se posponen hasta la siguiente semana

Debido a las protestas que se viven actualmente en Estados Unidos, tanto PC Gaming Show 2020 como Future Games Show 2020 han pospuesto sus eventos planificadas previamente para el 6 de junio, y ahora comenzarán hasta el 13 de junio.

No se anunciaron horarios específicos, pero si cada programa mantiene el mismo horario, el PC Gaming Show debería celebrarse a las 2:00 pm (hora de la Ciudad de México) y el Future Games Show comenzaría a las 4:30 pm (hora de la Ciudad de México).

Este fue el comunicado emitido por los organizadores del PC Gaming Show:

Por otro lado, esto fue lo que mencionaron las personas detrás del Future Gaming Show:

See you on June 13 https://t.co/7RAqrgXRog

— GamesRadar+ (@GamesRadar) June 3, 2020