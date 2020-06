Eventos que reemplazarán a E3 2020

A pesar de que E3 no se llevará a cabo este año, eso no quiere decir que la industria de los videojuegos carecerá de presentaciones, conferencias y eventos dedicados a todas las novedades que veremos en el futuro. 2020 es especialmente importante, debido a que una nueva generación de consolas está en camino, y el medio no se puede dar el lujo de quedarse quieto.

Para evitar que te confundas con todos los eventos en camino, aquí te ofrecemos una lista con los grandes sustitutos de E3 2020 que se llevarán a cabo durante los próximos meses.

Games Celebration – 6 de junio

Bajo este nombre se agrupan varias conferencias que darán inicio el próximo 6 de junio.

Guerrilla Collective es un evento que sustituye a las conferencias de Kinda Funny y que reunirá a numerosos desarrolladores y publishers indie, como Larian y ZA/UM, bajo un solo estandarte. La serie de presentaciones darán inicio a las 12:00 pm (hora de la Ciudad de México). Conoce más aquí.

Después toca Paradox Insider, en el que conoceremos nueva información del publisher detrás de juegos de estrategia como Crusader Kings o Cities Skylines, el cual actualmente se está trabajando en Vampire The Masquerade: Bloodlines 2. Estén preparados, porque todo dará inicio a la 1:30 pm (hora de la Ciudad de México).

2020 no podría estar completo sin el PC Gaming Show. En esta edición veremos las novedades que llegarán a nuestros ordenadores en los próximos meses. La PC Master Race debe de sintonizar este evento a las 2:00 pm (hora de la Ciudad de México). Conoce más aquí.

El último en sumarse a la fiesta es Future Games Show, un evento organizado por el medio GamesRadar en el que veremos algunos de los títulos que se lanzarán en el futuro. Todo esto dará inicio a las 4:30 pm (hora de la Ciudad de México). Conoce más aquí.

Guerrilla Collective Día 2 – 7 de junio.

El domingo 7 de junio es un poco más calmado. La única presentación programada hasta el momento es el segundo día de Guerrilla Collective, en donde tendremos información de los próximos proyectos de estudios como 11 bit studios, Humble Publishing, Ysbryd Games y muchos más. Este evento dará inicio a las 12:00 pm (hora de la Ciudad de México).

IGN Summer of Gaming – IGN Expo Día 1 – 8 de junio

El medio norteamericano IGN dará inicio con Summer of Gaming el próximo 8 de junio, y en este evento veremos novedades de Funcom, The Outsiders, y un tercer título por confirmar. También podemos esperar un nuevo tráiler de Werewolf: The Apocalypse, Observer: System Redux y Samurai Jack: Battle Through Time. Es importante mencionar que originalmente este evento se iba a llevar a cabo el 5 de junio, pero debido a la situación social y política que se vive en Estados Unidos, IGN Expo se ha retrasado. Por el momento se desconoce cuál será el horario de los eventos programados.

De igual forma, el tercer y último día de Guerrilla Collective tendrá un par de sorpresas para nosotros. Similar a los últimos dos días, el evento dará inicio a las 12:00 pm (hora de la Ciudad de México).

Limited Run Games – #LRG3 – 8 de junio

Limited Run Games no sólo es conocido por la publicación de juegos físicos. El año pasado realizaron una presentación digital durante E3, y este año planean hacer lo mismo. En esta ocasión no esperen las revelaciones más impactantes del verano, pero esta presentación es algo que los coleccionistas no deben de perderse. #LRG3 dará inicio a la 1:00 pm (hora de la Ciudad de México).

#E3Cancelled, but the show must go on! Join us for #LRG3, our third totally-live, totally-bitchin press conference for the biggest announcements in the future of physical video games: June 8th at 3pm ET on https://t.co/vzY9JjjJzs. pic.twitter.com/HbfCN6w13W — Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 11, 2020

The Escapist Indie Showcase – 11 de junio

El medio digital The Escapist se ha unido a GOG para realizar una presentación de unas dos horas de duración en la que se mostarán diversos juegos indie en desarrollo. Pero esto no es todo, del 12 al 14 de julio The Escapist se encargará de darle una gran cobertura a los juegos mostrados en esta presentación.

Electronic Arts – EA Play Live – 11 de junio

Tus citas con el 11 de junio aún no terminan, ya que EA Play Live será el gran evento de este día. Electronic Arts tiene preparados 14 títulos para el presente año fiscal, así que esperamos ver algo sobre las entregas de franquicias anuales, la incursión de Respawn en VR con Medal of Honor y, quizá, el rumoreado Mass Effect HD Trilogy. Esta presentación dará inicio a las 6:00 pm (hora de la Ciudad de México). Conoce más aquí.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs — Electronic Arts (@EA) May 4, 2020

Summer Game Fest – Developer Showcase con Day of the Devs – 22 de junio

Geoff Kighley vuelve a hacer acto de presencia en el verano, y no lo hará solo, ya que Summer Game Fest se ha unido con Day of the Devs, un evento anual de Double Fine y iam8bit, para presentarnos algunas novedades que el mundo indie tiene preparadas para nosotros. Este evento contará con más revelaciones a lo largo de junio y julio. Conoce más aquí.

New Game+ Expo (NGPX) – 23 de junio

Un pedazo de TGS llega a nuestro territorio. New Game+ Expo nos presenta a 14 publishers de Japón y Norteamérica, los cuales tienen planeado revelar algunas sorpresas a lo largo de una transmisión de siete horas. Conoce más aquí.

Ubisoft – Ubisoft Forward – 12 de julio

La compañía francesa ha dejado en claro que ya se encuentran trabajando en juegos para la siguiente generación. Además de Assassin’s Creed: Valhalla, también se sabe que Watch Dogs: Legion y el actual Rainbow Six Siege están en camino al PS5 y Xbox Series X, así que esperen un énfasis en estas consolas durante la presentación. Este evento dará inicio a las 2:00 pm (hora de la Ciudad de México). Conoce más aquí.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more 🎉 Stay tuned… #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL — Ubisoft (@Ubisoft) May 11, 2020

Eventos de videojuegos sin fecha o rumoreados

Ahora, esto no significa el final de los eventos planeados para esta temporada. Summer Game Fest se llevará a cabo hasta el 27 de agosto, día que da inicio la edición digital de Gamescom 2020 y se lleva a cabo la Opening Night Live. De igual forma, el evento de Sony dedicado a revelar juegos para el PlayStation 5, originalmente se iba a llevar a cabo el próximo jueves 4 de junio, pero debido a los problemas actuales en Estados Unidos, la presentación fue pospuesta indefinidamente, pero tengan por seguro de que se llevará a cabo.

En cuanto a Xbox, la compañía mencionó que cada mes a lo largo de 2020 tendremos un nuevo Inside Xbox. Por el momento, sólo se sabe que en julio tienen planeada una presentación dedicada a los juegos first party para Xbox Series X, entre los que destaca Halo: Infinite. Actualmente se desconoce cuándo se llevará a cabo el Inside Xbox de junio.

Por otro lado, Nintendo se ha mantenido en silencio durante las últimas semanas. Rumores apuntan a que la compañía japonesa no tiene planes para un Direct durante los próximos meses, pero esto no quiere decir que no tienen proyectos en puerta. Como lo demostró Paper Mario: The Origami King, los anuncios serán sorpresa y probablemente sólo se limiten a un tráiler.

De igual forma, Devolver Digital ha mencionado que ya están trabajando en una de sus irreverentes conferencias digitales para este año, aunque por el momento se desconoce cuándo se llevará a cabo esto.

Devolver Direct 2020 is happening but we’re not sure when due to THESE UNCERTAIN TIMES. Should be a good one though. — Devolver Digital (@devolverdigital) May 12, 2020

ACTUALIZACIÓN (2/06/2020): El día de hoy CD Projekt Red reveló que, debido a la situación de Estados Unidos actualmente, la presentación de Night City Wire, la cual estaba programa para el próximo 11 de junio, se pospone hasta el 25 de este mismo. Por el momento sigue siendo un misterio qué tipo de contenido veremos en el evento. Conoce más aquí.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020

ACTUALIZACIÓN (2/06/2020): Similar a lo que sucedió con Sony y CD Projekt Red, IGN ha decidido retrasar la inauguración de IGN Summer of Gaming, del 5 de junio al 8 de junio. Por el momento se desconoce cuándo y cómo se llevarán a cabo los otros cinco días de presentaciones planeadas.

Black Lives Matter. Period. IGN will go silent today in support of Blackout Tuesday to encourage reflection and dedicate ourselves to meaningful change in our community. https://t.co/Fx1BbOSKKy pic.twitter.com/ROQERvrobV — IGN (@IGN) June 2, 2020

Esto es lo que está confirmado hasta el momento, pero no dudamos que a lo largo de junio y julio, más y más compañías se sumen al Summer Game Fest o lleven a cabo su propia presentación. Los mantendremos informados.