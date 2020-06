Square Enix donará $250 mil dólares a la lucha contra del racismo

A medida que estallan las protestas en todo en Estados Unidos, y en el mundo, por la reciente muerte de George Floyd y otros ejemplos de brutalidad policial, las redes sociales se han intensificado con los esfuerzos para financiar a las personas directamente involucradas y afectadas. Esto incluye una serie de declaraciones de varias compañías, incluidas varias en la industria de los videojuegos. Ahora, Square Enix se ha unido a este movimiento.

Esta compañía no sólo ha emitido un comunicado en favor a la comunidad afroamericana, sino que proporcionará un apoyo financiero de manera directa a la organización de Black Lives Matter y otras caridades. Esto fue lo que comentaron:

