Rockstar cerrará GTA Online y Red Dead Online en honor a George Floyd

A lo largo de esta semana hemos visto como varias compañías en la industria de los videojuegos han simpatizado con las protestas que se viven actualmente en Estados Unidos, y se han unido en una lucha contra el racismo. Rockstar Games planea honrar el legado de George Floyd y, debido a esto, cerrarán el acceso a sus juegos online de forma temporal del día de hoy.

Por medio de Twitter, Rockstar reveló que el acceso a GTA Online y Red Dead Online estará cerrado el día de hoy, 4 de junio, de 1:00 pm a 3:00 pm (hora de la Ciudad de México). De igual forma, la compañía planea honrar a familias, personas y locales que se han visto afectados por el racismo.

Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

Following the memorial, we hope you will join us in further honoring the many victims of America's racial injustices by supporting their families, black-owned businesses, those marching on the streets, and coalitions through the organizations listed here: https://t.co/yIQu2R1pJb

