Juegos que han sido víctimas del infame review bombing

Aunque está bien que cada quien tenga su propia opinión respecto a un videojuego, lo que NO está bien es tratar de dañar la reputación del mismo sin antes haberlo experimentado. Una crítica bien estructurada y fundamentada siempre es bienvenida, pero desafortunadamente no siempre es así, sobretodo por internet. El infame “review bombing“, que consiste en llenar de reseñas negativas a un videojuego pocas horas después de su lanzamiento, es un problema que hemos estado enfrentando por años y por eso hemos decidido recordar algunos de los casos más notorios recientemente.

Mass Effect 3

Mass Effect 3 finalmente dio cierre a la aclamada franquicia de BioWare, pero lamentablemente no hizo un muy buen trabajo. Aunque el juego en general fue bastante bueno, su final ciertamente no lo fue. De hecho, sus desarrolladores lanzaron un parche gratuito poco después que añadía escenas adicionales al final para una conclusión más satisfactoria. Sí, tal vez su conclusión fue mala, pero como dije antes, el juego en sí era excelente, por lo que la crítica profesional le otorgó una calificación de 89 en Metacritic, mientras que los usuarios lo rebajaron hasta dejarlo en 5.9.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Hoy en día todos relacionamos a The Elder Scrolls V: Skyrim con los memes y las burlas hacia Todd Howard, su principal productor. Pero cuando este juego salió hace nueve años, la crítica no hizo más que alabarlo por su maravilloso mundo abierto, sus infinitas posibilidades y una historia que no íbamos a poder olvidar por un largo tiempo. Desafortunadamente, en 2015 el juego sufrió del infame review bombing debido a la monetización de mods en PC, por lo que Valve no tuvo de otra más que revertir su decisión.

Grand Theft Auto V

Después de que su publisher, Take-Two Interactive, lanzará una advertencia contra los responsables detrás de la herramienta de modding OpenIV, Grand Theft Auto V recibió cientos de críticas negativas. Esta herramienta permitía a los jugadores crear contenido para la historia y GTA Online, por lo que muchos usuarios quedaron sumamente molestos cuando Take-Two les arruinó la diversión. Metacritic tuvo que borrar todas estas críticas negativas, por lo que el juego ya tiene una mejor puntuación actualmente.

Star Wars: Battlefront II

Por supuesto, cómo olvidarnos del controversial Star Wars: Battlefront II. Después de que EA buscará monetizar prácticamente todo dentro de este juego de precio completo, los usuarios no lo perdonaron. Básicamente se convirtió en un pay-to-win, lleno de loot boxes y microtransacciones, por lo que la compañía tuvo que hacer unos ajustes que en realidad no solucionaron nada. Lo peor fue que EA tardó años en admitir su error, y en ese periodo buscaron excusas para justificar sus decisiones. Sobra decir el por qué Battlefront II tiene esta calificación.

Metro Exodus y Borderlands 3

El lanzamiento de la Epic Games Store, la competencia directa de Steam, a finales de 2018 provocó múltiples casos de review bombing, ya que Epic había asegurado la exclusividad en algunos juegos que tradicionalmente estaban en Steam. Dos de los grandes ejemplos son Metro Exodus y Borderlands 3.

Fire Emblem: Three Houses y Astral Chain

Por razones que no terminamos de entender, tanto Fire Emblem: Three Houses como Astral Chain también sufrieron de review bombing en Metacritic poco después de sus respectivos lanzamientos en julio y agosto del año pasado. Por fortuna, la plataforma eliminó las críticas negativas en septiembre de ese mismo año, así que ambos juegos ya tienen buena calificación otra vez.

Gears 5

Gears 5 también sufrió del review bombing, pero este caso es muy particular. Cientos de miles de jugadores en China utilizaron esta técnica para protestar en contra de The Coalition, quienes eliminaron el juego de la región sin previo aviso. Aunque sus desarrolladores nunca dijeron por qué, se cree que puede haber sido una orden del gobierno Chino por la inclusión de banderas LGBT+ que los jugadores podían usar como calcomanías. Metacritic tuvo que eliminar todas las críticas injustificadas.

Call of Duty: Modern Warfare

Después de que sus usuarios se molestaran por una misión de la campaña principal conocida como “The Highway of Death“, Call of Duty: Modern Warfare fue bombardeado de reseñas negativas en Metacritic. Dicha misión estaba basada en acontecimientos de la vida real, pero sus desarrolladores en esta ocasión pusieron al ejercito estadounidense como los “buenos” y a los rusos como los “malos”.

Death Stranding

Un mes después de su lanzamiento, Death Stranding ya tenía más de 15 mil críticas por parte de los usuarios, pero lo interesante aquí es que no todas eran negativas, ya que también había positivas para contrarrestar el review bombing. Había mucha anticipación respecto a lo nuevo de Hideo Kojima, y cuando muchas personas quedaron decepcionadas por este juego, decidieron “reseñarlo” negativamente. En diciembre de 2019, Metacritic borró más de 6 mil críticas negativas.

Pokémon Sword and Shield

Después de que Game Freak anunciara que algunos Pokémon pasados no regresarían para las nuevas entregas, Pokémon Sword and Shield recibió miles de críticas negativas, además de que usuarios señalaron que sus desarrolladores habían mentido durante el proceso de creación de ambos juegos. Lamentablemente, no han podido recuperarse de su mala calificación en Metacritic.

Animal Crossing: New Horizons

Suena difícil de creer, lo sé, pero hay gente que realmente odia Animal Crossing. El más reciente título de la franquicia, New Horizons, sufrió de review bombing durante su lanzamiento en marzo de este año por usuarios decepcionados ante las limitaciones del componente multijugador, además de la imposibilidad de crear más de una isla por consola.

DOOM: Eternal

DOOM: Eternal debutó en PC sin el componente DRM, y muchos creían que esto podría tratarse de un error. Poco después, sus desarrolladores lo actualizaron con una solución Denuvo anti-tramposos, pero irónicamente esto provocó vulnerabilidades de seguridad en el título, así que fue hora de aplicarle el infame review bombing. Metacritic tuvo que borrar docenas de reseñas negativas, así que DOOM Eternal ya logró recuperarse un poco.

The Last of Us Part II

No sé ni por dónde empezar aquí. The Last of Us Part II estuvo rodeado de controversia durante los últimos meses de su desarrollo. Desde acusaciones por crunch, hasta los rumores sobre el retraso del juego, y por supuesto, las horribles filtraciones. Lamentablemente, la tolerancia hacia la comunidad LGBQT+ en los videojuegos sigue siendo muy baja, por lo que algunos componentes de este título hicieron enojar a cientos de miles de usuarios, que no tardaron en aplicarle review bombing horas después de su lanzamiento.

El review bombing parece no tener solución, pues lamentablemente hay usuarios que sí se toman su tiempo escribiendo una buena reseña en plataformas como Steam, Metacritic, Destructoid,GamesRadar+, entre otras. Por otra parte, estas mismas plataformas también se convierten en lugares donde cualquier persona puede escribir lo que sea sobre el juego, invalidando por completo la credibilidad de las reseñas bien fundamentadas. No sabría decirte sobre alguna posible solución para este problema, así que solo esperemos vayan disminuyendo los casos a lo largo de los años.

Fuente: Metacritic