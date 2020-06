El soundtrack de The Last of Us Part II ya está disponible en Spotify

El día que muchos han estado esperando por fin está aquí. Después de varios retrasos, controversias sobre el ambiente laboral en Naughty Dog y una fuerte filtración, The Last of Us Part II ha llegado a nuestras manos. Ahora, en dado caso de que estés esperando a que se descargue el juego, o a que el paquete de Amazon llegue a tu puerta, por lo mientras ya puedes disfrutar del soundtrack oficial de The Last of Us Part II en varios servicios de streaming.

Así es, la música que Gustavo Santaolalla y Mac Quayle han compuesto para The Last of Us Part II ya está a tu alcance. Lo único que necesitas es ingresar a sitios como Spotify, Apple Music, Amazon Music o YouTube Music y listo, tendrás a tu disposición uno de los mejores soundtracks de videojuegos de este año.

Para celebrar el lanzamiento del juego, Gustavo Santaolalla realizó un concierto virtual en la mañana del día de hoy, y aquí puedes revivir su presentación. Sin embargo, no todo fue miel sobre hijuelas, debido a que este juego fue atacado por el infame review bombing.

Vía: Naughty Dog